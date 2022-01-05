Американцы спросили у россиян, что они могут рассказать о себе Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Русские пользователи американского форума Reddit раскритиковали американцев за стереотипы о России. На форуме спросили россиян, что они хотели бы донести до жителей США.

«Мне кажется, американцы плохо разбираются в социальной структуре разных стран. Например, когда я общался с русскими студентами, оказалось, что вопросы ЛГБТ и феминизма их не заботят. Что бы русские хотели донести до американцев?», — написал американский читатель Reddit. Его пост собрал множество ответов от россиян.

«Чтобы они поняли: мы — другая страна с другими людьми. Вот я, например, маленького роста, и когда приехал в Штаты, все говорили, что я, по их мнению, недостаточно русский. Небось судят о стране по дурацким фильмам типа «Красной жары», — пишет пользователи Coolak-Fantom. «Хочу, чтобы американские дети усекли, что Россия — это не «ха-ха, коммунизм, прикольно», и что повторять гимн СССР до посинения не смешно», — негодует читатель INTERESMYSCHIN.

«Что 90-е были полный мрак!», — лаконично сообщает читатель Phottitor. «Русских вообще не интересуют ни ЛГБТ, ни феминизм, — разве что тонкая прослойка полуамериканизированных леваков западного толка. Но вы продолжайте промывать себе мозги. А то ненароком узнаете настоящий мир — придется пересматривать свои взгляды», — заявил пользователь Queetuiree.

«Что мы не агрессоры и никому не угрожаем. Всего лишь хотим, чтобы нас оставили в покое, не учили нас, как жить, и не навязывали никаких ценностей. И еще: если человек не давит фальшивую улыбку, это вовсе не значит, что он зол или не в духе», — сообщает читатель Hungry-Pomelo.

«Ваш так называемый феминизм мы прошли еще в 20-х годах прошлого века. Прочтите нашу историю. Что касается ЛГБТ, то у нас абсолютно прагматичная позиция: это нам попросту невыгодно, у нас и так мало людей. Кроме того, большинство считает это дикостью и чем-то возмутительным. Никто ничего не запрещает, в крупных городах вообще всем плевать, главное не рекламировать», — отмечает пользователь Ptolemy__2.

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