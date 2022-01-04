В регионы Урала придет погодная аномалия

В ближайшие дни в нескольких регионах Урала ожидается погодная аномалия: сильные морозы сменятся необычным потеплением. Об этом свидетельствуют данные синоптиков Гидрометцентра России.
В ближайшие дни в Тюменской области 30-градусный мороз сменится плюсовой температурой. Ночью и утром 6 января температура опустится до -31 градуса, но уже 7—8 января ожидается рекордное потепление. Ночью и утром 8 января воздух потеплеет до +3 градусов.
Аналогичная ситуация ожидается в Курганской области. В течение нескольких дней температура будет варьироваться от -32 до +3 градусов. В области пройдут интенсивные снегопады.
Морозы до -30 градусов ожидаются в Пермском крае. С 4 по 7 января в крае уменьшится количество осадков, при этом средняя температура будет держаться между -26 и -31 градусами.
Относительно теплая погода ожидается в Челябинской области. В самых северный районах области температура не опустится ниже -23 градусов. В среднем температура по области будет между -14 и -19 градусами. В отдельных районах области будет небольшой снегопад.
В Ханты-Мансийском автономном округе ожидается резкое похолодание. За несколько дней температура понизится с -25 до и -43 градусов. Также в регионе ожидается сильный ветер до 15 м\с.
В Свердловской области также ожидается резкий температурный скачок. Если в субботу температура будет держаться около -1 градуса, то уже в понедельник она опустится до -10. Серьезных осадков в области не ожидается.
В Ямало-ненецком автономном округе температура поднимется с -32 градусов в четверг до -22 в воскресенье. На следующей неделе температура опять начнет снижаться до -31 градуса. Также в регионе ожидаются снегопады.