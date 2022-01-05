Доктор наук: в первую очередь «Омикрон» бьет по имунной системе

05 января 2022 в 17:04 Размер текста - 17 +

При «Омикроне» в большей степени страдает иммунная система Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 При «Омикроне» в большей степени страдает иммунная система, так как часть клеток утрачивает свою эффективность. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «При „Омикроне“ страдает, в большей степени, иммунная система. Иммунокомпетентные клетки (участвуют в формировании иммунного ответа, — прим. URA.RU) утрачивают свою эффективность. „Омикрон“ подрывает чувствительность обычной клетки к интерферонам (ряд белков, выделяемых клетками организма в ответ на вторжение вируса) и при этом заставляет иммунокомпетентные клетки вырабатывать меньше интерферона», — объяснил Сергей Токарев. В беседе с URA.RU вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев подчеркнул, что сильное влияние на иммунитет оказывает не только новый штамм, но COVID-19 в целом. «Любой вирус влияет на иммунную систему, он с ней борется, пытается остановить некоторый иммунный ответ, который в нас заложен, чтобы иммунитет не подавил размножение вируса. И это всегда идет игра — защита и оборона. В конце концов, у большинства людей с нормальным иммунитетом идет стимуляция, выработка антител, клеточного иммунитета, который, в итоге, уничтожит вирус и зараженные клетки. Поэтому влияние на иммунитет у „Омикрона“ есть, единственное, не слышал, чтобы это влияние как-то отличалось от других штаммов», — резюмировал он. Ранее специалисты из американского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили о новых симптомах «Омикрона». На заражение южноафриканским штаммом могут указывать бледные губы, ногти и кожа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

При «Омикроне» в большей степени страдает иммунная система, так как часть клеток утрачивает свою эффективность. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «При „Омикроне“ страдает, в большей степени, иммунная система. Иммунокомпетентные клетки (участвуют в формировании иммунного ответа, — прим. URA.RU) утрачивают свою эффективность. „Омикрон“ подрывает чувствительность обычной клетки к интерферонам (ряд белков, выделяемых клетками организма в ответ на вторжение вируса) и при этом заставляет иммунокомпетентные клетки вырабатывать меньше интерферона», — объяснил Сергей Токарев. В беседе с URA.RU вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев подчеркнул, что сильное влияние на иммунитет оказывает не только новый штамм, но COVID-19 в целом. «Любой вирус влияет на иммунную систему, он с ней борется, пытается остановить некоторый иммунный ответ, который в нас заложен, чтобы иммунитет не подавил размножение вируса. И это всегда идет игра — защита и оборона. В конце концов, у большинства людей с нормальным иммунитетом идет стимуляция, выработка антител, клеточного иммунитета, который, в итоге, уничтожит вирус и зараженные клетки. Поэтому влияние на иммунитет у „Омикрона“ есть, единственное, не слышал, чтобы это влияние как-то отличалось от других штаммов», — резюмировал он. Ранее специалисты из американского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили о новых симптомах «Омикрона». На заражение южноафриканским штаммом могут указывать бледные губы, ногти и кожа.