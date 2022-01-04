04 января 2022

Ученые из США назвали необычные симптомы «Омикрона»

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При подозрении на заражение «Омикроном», следует обратить внимание на цвет кожи губ и ногтей, отмечаю ученые Фото:
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Коронавирус COVID-19

Специалисты из американского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выяснили, что бледные губы, ногти и кожа могут указывать на заражение омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщает издание The Mirror.

«CDC предупредили, что мы должны остерегаться бледной, серой или синей кожи, губ или ногтевого ложа, в зависимости от тона нашей кожи», — пишет The Mirror. Отмечается, что данный симптом может говорить о низком уровне кислорода в крови.

При обнаружении данных признаков необходимо в срочном порядке обратиться к врачу, т. к. они являются предупреждающим сигналом, уточняют в издании. Основными симптомами заражения «Омикроном» являются повышенная температура тела, кашель, изменение восприятия вкусов или запахов.

Ранее иммунолог Зоя Скорпилева назвала неожиданный способ спасти легкие при «Омикроне». Вдыхание паров спирта может помочь в борьбе со штаммом коронавируса, заявила Скорпилева. По ее словам, это не доказано, специальное исследование не проводилось.

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Специалисты из американского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выяснили, что бледные губы, ногти и кожа могут указывать на заражение омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщает издание The Mirror. «CDC предупредили, что мы должны остерегаться бледной, серой или синей кожи, губ или ногтевого ложа, в зависимости от тона нашей кожи», — пишет The Mirror. Отмечается, что данный симптом может говорить о низком уровне кислорода в крови. При обнаружении данных признаков необходимо в срочном порядке обратиться к врачу, т. к. они являются предупреждающим сигналом, уточняют в издании. Основными симптомами заражения «Омикроном» являются повышенная температура тела, кашель, изменение восприятия вкусов или запахов. Ранее иммунолог Зоя Скорпилева назвала неожиданный способ спасти легкие при «Омикроне». Вдыхание паров спирта может помочь в борьбе со штаммом коронавируса, заявила Скорпилева. По ее словам, это не доказано, специальное исследование не проводилось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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