Психологи объяснили, как правильно выйти на работу после каникул

В первый рабочий день после каникул стоит наградить себя за труды Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В первый рабочий день после новогодних каникул не стоит сразу же перегружать себя серьезными задачами, лучше зайти в трудовой процесс плавно. Такими советами в беседе с URA.RU поделилась клинический психолог, член Российского психологического общества Маргарита Дворкина.

«Если есть такая возможность, то не стоит нагружать себя сразу доверху делами, желательно зайти в работу плавно, дозировать задачи, то есть не геройствовать. Во-вторых, [нужно] обеспечить себе достойный режим труда и отдыха. Каникулы — это хорошо, но нужно отдыхать и в течение дня, недели, месяца, в независимости от праздников. А также хорошо бы заранее запланировать себе что-то приятное, например, в первый рабочий день после праздников, зная, что дела дозировать не получится, наметить себе на вечер какое-то интересное дело», — рассказала Маргарита Дворкина.

В беседе с URA.RU заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор психологических наук, профессор Александр Тхостов отметил, что резкое погружение в рабочий процесс может привести к дополнительному стрессу. «Тяжело [не постепенно входить в работу, а сразу же себя нагружать], это будет дополнительный стресс. Поэтому лучше хотя бы пару дней посвятить плавному переходу, наладить главный ресурс. Сон, бодрствование и все остальное пройдет легче», — объяснил Александр Тхостов.

После длительных каникул россияне выходят на работу 10 января. Новогодние праздники в стране продлились с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

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