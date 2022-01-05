05 января 2022

Детский омбудсмен предложила ужесточить наказание для педофилов

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Вечер в Екатеринбурге, ребенок, башня исеть, педофилия, педофил
В России предложили ужесточить наказание по преступлениям, связанных с насильственными действиями в отношении детей Фото:

Преступления, связанные с насильственными действиями в отношении детей, должны быть ужесточены. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.

«Институт уполномоченного последовательно выступает за ужесточение наказания по преступлениям, связанным с насильственными действиями в отношении детей. В обществе должно формироваться четкое понимание, что есть черта, которую переходить нельзя», — написала Львова-Белова на личной странице в Instagram. Она выразила соболезнования родителям и родственникам, переживающим убийство пятилетней девочки.

Детский омбудсмен добавила, что обратилась к уполномоченному по правам ребенка в регионе Татьяну Быстрякову помочь семье пятилетней девочки, убитой в Костроме. Мария Львова-Белова попросила Быстрякову оказать поддержку семье пятилетней девочки.

Ранее были задержаны двое мужчин, подозреваемые в убийстве маленькой девочки. Согласно сообщениям пресс-службы СК РФ по Костромской области, инцидент произошел 4 января, когда ребенок вышел на прогулку. Преступники схватили девочку и скрылись в неизвестном направлении. Тетя убитой девочки рассказала, что та ждала маму с работы (та убирала кабинеты в кинотеатре), но ей это в скором времени наскучило. Ребенок отпросился у матери посмотреть на елку, стоявшую у здания в кинотеатр.

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Преступления, связанные с насильственными действиями в отношении детей, должны быть ужесточены. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова. «Институт уполномоченного последовательно выступает за ужесточение наказания по преступлениям, связанным с насильственными действиями в отношении детей. В обществе должно формироваться четкое понимание, что есть черта, которую переходить нельзя», — написала Львова-Белова на личной странице в Instagram. Она выразила соболезнования родителям и родственникам, переживающим убийство пятилетней девочки. Детский омбудсмен добавила, что обратилась к уполномоченному по правам ребенка в регионе Татьяну Быстрякову помочь семье пятилетней девочки, убитой в Костроме. Мария Львова-Белова попросила Быстрякову оказать поддержку семье пятилетней девочки. Ранее были задержаны двое мужчин, подозреваемые в убийстве маленькой девочки. Согласно сообщениям пресс-службы СК РФ по Костромской области, инцидент произошел 4 января, когда ребенок вышел на прогулку. Преступники схватили девочку и скрылись в неизвестном направлении. Тетя убитой девочки рассказала, что та ждала маму с работы (та убирала кабинеты в кинотеатре), но ей это в скором времени наскучило. Ребенок отпросился у матери посмотреть на елку, стоявшую у здания в кинотеатр.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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