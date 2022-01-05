Детский омбудсмен предложила ужесточить наказание для педофилов

06 января 2022 в 04:30 Размер текста - 17 +

В России предложили ужесточить наказание по преступлениям, связанных с насильственными действиями в отношении детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Преступления, связанные с насильственными действиями в отношении детей, должны быть ужесточены. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова. «Институт уполномоченного последовательно выступает за ужесточение наказания по преступлениям, связанным с насильственными действиями в отношении детей. В обществе должно формироваться четкое понимание, что есть черта, которую переходить нельзя», — написала Львова-Белова на личной странице в Instagram. Она выразила соболезнования родителям и родственникам, переживающим убийство пятилетней девочки. Детский омбудсмен добавила, что обратилась к уполномоченному по правам ребенка в регионе Татьяну Быстрякову помочь семье пятилетней девочки, убитой в Костроме. Мария Львова-Белова попросила Быстрякову оказать поддержку семье пятилетней девочки. Ранее были задержаны двое мужчин, подозреваемые в убийстве маленькой девочки. Согласно сообщениям пресс-службы СК РФ по Костромской области, инцидент произошел 4 января, когда ребенок вышел на прогулку. Преступники схватили девочку и скрылись в неизвестном направлении. Тетя убитой девочки рассказала, что та ждала маму с работы (та убирала кабинеты в кинотеатре), но ей это в скором времени наскучило. Ребенок отпросился у матери посмотреть на елку, стоявшую у здания в кинотеатр. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Преступления, связанные с насильственными действиями в отношении детей, должны быть ужесточены. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова. «Институт уполномоченного последовательно выступает за ужесточение наказания по преступлениям, связанным с насильственными действиями в отношении детей. В обществе должно формироваться четкое понимание, что есть черта, которую переходить нельзя», — написала Львова-Белова на личной странице в Instagram. Она выразила соболезнования родителям и родственникам, переживающим убийство пятилетней девочки. Детский омбудсмен добавила, что обратилась к уполномоченному по правам ребенка в регионе Татьяну Быстрякову помочь семье пятилетней девочки, убитой в Костроме. Мария Львова-Белова попросила Быстрякову оказать поддержку семье пятилетней девочки. Ранее были задержаны двое мужчин, подозреваемые в убийстве маленькой девочки. Согласно сообщениям пресс-службы СК РФ по Костромской области, инцидент произошел 4 января, когда ребенок вышел на прогулку. Преступники схватили девочку и скрылись в неизвестном направлении. Тетя убитой девочки рассказала, что та ждала маму с работы (та убирала кабинеты в кинотеатре), но ей это в скором времени наскучило. Ребенок отпросился у матери посмотреть на елку, стоявшую у здания в кинотеатр.