Стали известны подробности об убийстве девочки в Костроме

05 января 2022 в 06:42 Размер текста - 17 +

Девочка отпросилась у мамы посмотреть на елку Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Тетя убитой в Костроме 5-летней девочки рассказала, что та ждала мать на улице, в то время, как женщина убирала в кинотеатре. Девочка отпросилась у мамы посмотреть на елку. «Девочка ждала мать, которая работала уборщицей в кинотеатре. Та убирала кабинеты, а ребенок терпеливо сидел и наблюдал за процессом. Под конец девочке наскучило это времяпровождение, и она отпросилась у матери посмотреть на елку, которая стояла перед зданием кинотеатра», — передает рассказ телеканал РЕН-ТВ. Преступники увидели девочку возле елки и увели ребенка. Сообщается, что педофилы завели девочку в здание общежития. Сначала злоумышленники изнасиловали ребенка, а затем зарезали, нанеся множество ножевых ранений, сообщает телеканал. Преступники спрятали тело в спортивную сумку, планируя скрыть следы преступления, однако сделать это им не удалось, т. к. убийцы были задержаны. Сообщается, что оба мужчины, 44-летний Денис и 24-летний Вадим имеют судимость. Первый — за педофилию, второй — за кражу. Местные жители, активно принимавшие участие в поисковой операции, собрались возле здания общежития. Они потребовали выдать преступников, информирует телеканал. Ранее сообщалось, что в Костроме сотрудниками следственных органов были задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве 5-летней девочки, они признали вину. Расследование дела продолжается, следствие намерено запросить меру пресечения в виде заключения по стражу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Тетя убитой в Костроме 5-летней девочки рассказала, что та ждала мать на улице, в то время, как женщина убирала в кинотеатре. Девочка отпросилась у мамы посмотреть на елку. «Девочка ждала мать, которая работала уборщицей в кинотеатре. Та убирала кабинеты, а ребенок терпеливо сидел и наблюдал за процессом. Под конец девочке наскучило это времяпровождение, и она отпросилась у матери посмотреть на елку, которая стояла перед зданием кинотеатра», — передает рассказ телеканал РЕН-ТВ. Преступники увидели девочку возле елки и увели ребенка. Сообщается, что педофилы завели девочку в здание общежития. Сначала злоумышленники изнасиловали ребенка, а затем зарезали, нанеся множество ножевых ранений, сообщает телеканал. Преступники спрятали тело в спортивную сумку, планируя скрыть следы преступления, однако сделать это им не удалось, т. к. убийцы были задержаны. Сообщается, что оба мужчины, 44-летний Денис и 24-летний Вадим имеют судимость. Первый — за педофилию, второй — за кражу. Местные жители, активно принимавшие участие в поисковой операции, собрались возле здания общежития. Они потребовали выдать преступников, информирует телеканал. Ранее сообщалось, что в Костроме сотрудниками следственных органов были задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве 5-летней девочки, они признали вину. Расследование дела продолжается, следствие намерено запросить меру пресечения в виде заключения по стражу.