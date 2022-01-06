В Госдуме назвали протесты в Казахстане угрозой для россиян

06 января 2022 в 12:14 Размер текста - 17 +

В Казахстане уже несколько дней проходят протесты Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане В Казахстане на протесты выходят молодые люди с националистскими лозунгами «Казахстан для казахов», что угрожает гражданам РФ. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. По словам Затулина, к протестам в Казахстане причастна полуобразованная молодежь из пригородов больших городов. Они уязвимы для национал-радикальной риторики, сказал он. Эти люди уверены, что Казахстан сам себя породил и страна является самой пострадавшей из советских республик, высказался депутат Госдумы. «Это, в общем, люди, которые считают, что Казахстан — для казахов, и надо быть круче. То есть, вообще-то говоря, это не может нас совсем не затрагивать. Потому что, перспектива усиления этих тенденций в Казахстане означает возрастание проблем уже на межнациональной почве — с тем самым русским населением, которое и сейчас уже нервно реагирует на изменение в законе о языках, перевод казахского с кириллицы на латиницу идругие подобного рода жесты, которые действующая власть поощряла», — сказал Константин Затулин в интервью «Комсомольской правде». В Казахстане 2 января начались беспорядки после повышения стоимости сжиженного газа. Митингующие просили снизить цены в два раза. Власти пообещали им, что уменьшат стоимость. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил об отставке правительства, передают « Невские новости ». В стране ввели чрезвычайное положение, сообщает «Царьград». В МИД РФ сообщили, что внимательно следят за ситуацией в Казахстане, россиян нет среди пострадавших. Граждан РФ в Казахстане попросили быть осторожными и избегать мест скопления людей. Российские политики и общественники обратились к правительству РФ с просьбой не вмешиваться в конфликт в Казахстане. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Казахстане на протесты выходят молодые люди с националистскими лозунгами «Казахстан для казахов», что угрожает гражданам РФ. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. По словам Затулина, к протестам в Казахстане причастна полуобразованная молодежь из пригородов больших городов. Они уязвимы для национал-радикальной риторики, сказал он. Эти люди уверены, что Казахстан сам себя породил и страна является самой пострадавшей из советских республик, высказался депутат Госдумы. «Это, в общем, люди, которые считают, что Казахстан — для казахов, и надо быть круче. То есть, вообще-то говоря, это не может нас совсем не затрагивать. Потому что, перспектива усиления этих тенденций в Казахстане означает возрастание проблем уже на межнациональной почве — с тем самым русским населением, которое и сейчас уже нервно реагирует на изменение в законе о языках, перевод казахского с кириллицы на латиницу идругие подобного рода жесты, которые действующая власть поощряла», — сказал Константин Затулин в интервью «Комсомольской правде». В Казахстане 2 января начались беспорядки после повышения стоимости сжиженного газа. Митингующие просили снизить цены в два раза. Власти пообещали им, что уменьшат стоимость. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил об отставке правительства, передают «Невские новости». В стране ввели чрезвычайное положение, сообщает «Царьград». В МИД РФ сообщили, что внимательно следят за ситуацией в Казахстане, россиян нет среди пострадавших. Граждан РФ в Казахстане попросили быть осторожными и избегать мест скопления людей. Российские политики и общественники обратились к правительству РФ с просьбой не вмешиваться в конфликт в Казахстане.