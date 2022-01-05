МИД РФ обратился к россиянам из-за ситуации в Казахстане

06 января 2022 в 00:00 Размер текста - 17 +

Россиян попросили не находится в местах массового скопления людей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Россиян, находящихся в Казахстане, попросили соблюдать осторожность и избегать мест скопления людей. Такую рекомендацию дали сотрудники Министерства иностранных дел России (МИД РФ). «В связи со сложной обстановкой в Казахстане рекомендуем российским гражданам соблюдать осторожность, воздерживаться от посещения мест скопления людей, оставаться в гостиницах/местах пребывания », — сообщили в Telegram сотрудники Департамента Ситуационно-кризисного центра МИД в России. Также они попросили граждан следить за актуальной информацией загранучреждений и МИД России. Акции протеста в Казахстане начались 2 января по причине резкого скачка цен на газ. Между жителями города Атырау и полицией произошли столкновения. Итогом противостояния стало снижение цен на топливо почти в два раза (с 120 до 50 тенге). В стране временно отключили интернет. Кроме того, в некоторых районах республики ввели двухнедельный режим чрезвычайного положения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россиян, находящихся в Казахстане, попросили соблюдать осторожность и избегать мест скопления людей. Такую рекомендацию дали сотрудники Министерства иностранных дел России (МИД РФ). «В связи со сложной обстановкой в Казахстане рекомендуем российским гражданам соблюдать осторожность, воздерживаться от посещения мест скопления людей, оставаться в гостиницах/местах пребывания », — сообщили в Telegram сотрудники Департамента Ситуационно-кризисного центра МИД в России. Также они попросили граждан следить за актуальной информацией загранучреждений и МИД России. Акции протеста в Казахстане начались 2 января по причине резкого скачка цен на газ. Между жителями города Атырау и полицией произошли столкновения. Итогом противостояния стало снижение цен на топливо почти в два раза (с 120 до 50 тенге). В стране временно отключили интернет. Кроме того, в некоторых районах республики ввели двухнедельный режим чрезвычайного положения.