МИД РФ обратился к россиянам из-за ситуации в Казахстане

Россиян, находящихся в Казахстане, попросили соблюдать осторожность и избегать мест скопления людей. Такую рекомендацию дали сотрудники Министерства иностранных дел России (МИД РФ).
«В связи со сложной обстановкой в Казахстане рекомендуем российским гражданам соблюдать осторожность, воздерживаться от посещения мест скопления людей, оставаться в гостиницах/местах пребывания », — сообщили в Telegram сотрудники Департамента Ситуационно-кризисного центра МИД в России. Также они попросили граждан следить за актуальной информацией загранучреждений и МИД России.
Акции протеста в Казахстане начались 2 января по причине резкого скачка цен на газ. Между жителями города Атырау и полицией произошли столкновения. Итогом противостояния стало снижение цен на топливо почти в два раза (с 120 до 50 тенге). В стране временно отключили интернет. Кроме того, в некоторых районах республики ввели двухнедельный режим чрезвычайного положения.
Россиян, находящихся в Казахстане, попросили соблюдать осторожность и избегать мест скопления людей. Такую рекомендацию дали сотрудники Министерства иностранных дел России (МИД РФ). «В связи со сложной обстановкой в Казахстане рекомендуем российским гражданам соблюдать осторожность, воздерживаться от посещения мест скопления людей, оставаться в гостиницах/местах пребывания », — сообщили в Telegram сотрудники Департамента Ситуационно-кризисного центра МИД в России. Также они попросили граждан следить за актуальной информацией загранучреждений и МИД России. Акции протеста в Казахстане начались 2 января по причине резкого скачка цен на газ. Между жителями города Атырау и полицией произошли столкновения. Итогом противостояния стало снижение цен на топливо почти в два раза (с 120 до 50 тенге). В стране временно отключили интернет. Кроме того, в некоторых районах республики ввели двухнедельный режим чрезвычайного положения.