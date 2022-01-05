05 января 2022

МИД РФ обратился к россиянам из-за ситуации в Казахстане

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Митинг в поддержку оппозиции на Пушкинской площади. Москва, силовики, дубинка, митинг, демонстрация, омон, омоновцы
Россиян попросили не находится в местах массового скопления людей Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Россиян, находящихся в Казахстане, попросили соблюдать осторожность и избегать мест скопления людей. Такую рекомендацию дали сотрудники Министерства иностранных дел России (МИД РФ).

«В связи со сложной обстановкой в Казахстане рекомендуем российским гражданам соблюдать осторожность, воздерживаться от посещения мест скопления людей, оставаться в гостиницах/местах пребывания », — сообщили в Telegram сотрудники Департамента Ситуационно-кризисного центра МИД в России. Также они попросили граждан следить за актуальной информацией загранучреждений и МИД России.

Акции протеста в Казахстане начались 2 января по причине резкого скачка цен на газ. Между жителями города Атырау и полицией произошли столкновения. Итогом противостояния стало снижение цен на топливо почти в два раза (с 120 до 50 тенге). В стране временно отключили интернет. Кроме того, в некоторых районах республики ввели двухнедельный режим чрезвычайного положения.

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Россиян, находящихся в Казахстане, попросили соблюдать осторожность и избегать мест скопления людей. Такую рекомендацию дали сотрудники Министерства иностранных дел России (МИД РФ). «В связи со сложной обстановкой в Казахстане рекомендуем российским гражданам соблюдать осторожность, воздерживаться от посещения мест скопления людей, оставаться в гостиницах/местах пребывания », — сообщили в Telegram сотрудники Департамента Ситуационно-кризисного центра МИД в России. Также они попросили граждан следить за актуальной информацией загранучреждений и МИД России. Акции протеста в Казахстане начались 2 января по причине резкого скачка цен на газ. Между жителями города Атырау и полицией произошли столкновения. Итогом противостояния стало снижение цен на топливо почти в два раза (с 120 до 50 тенге). В стране временно отключили интернет. Кроме того, в некоторых районах республики ввели двухнедельный режим чрезвычайного положения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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