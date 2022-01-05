В МИД РФ прокомментировали протесты в Казахстане

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Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Москва, силовики, протестующие, митинг, росгвардия, протест, навальнинг, космонавты, омон
В Министерстве иностранных дел РФ следят за протестами в Казахстане Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

В Министерстве иностранных дел РФ следят за ситуацией в Казахстане, среди пострадавших россиян нет. Об этом сообщил представитель ведомства.

«Внимательно следим за развитием ситуации в Казахстане. Данных о пострадавших российских гражданах нет», — передает ТАСС сообщение МИД.

Ранее из-за роста цен на бензин в Казахстане начались массовые протесты. В стране начались массовые столкновения с полицией, митингующие жгут машины силовиков. На фоне развивающихся протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил об отставке правительства. Он также выступил с телеобращением, в котором призвал не поддаваться на провокации.

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В Министерстве иностранных дел РФ следят за ситуацией в Казахстане, среди пострадавших россиян нет. Об этом сообщил представитель ведомства. «Внимательно следим за развитием ситуации в Казахстане. Данных о пострадавших российских гражданах нет», — передает ТАСС сообщение МИД. Ранее из-за роста цен на бензин в Казахстане начались массовые протесты. В стране начались массовые столкновения с полицией, митингующие жгут машины силовиков. На фоне развивающихся протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил об отставке правительства. Он также выступил с телеобращением, в котором призвал не поддаваться на провокации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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