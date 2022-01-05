В МИД РФ прокомментировали протесты в Казахстане

В Министерстве иностранных дел РФ следят за протестами в Казахстане Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

В Министерстве иностранных дел РФ следят за ситуацией в Казахстане, среди пострадавших россиян нет. Об этом сообщил представитель ведомства.

«Внимательно следим за развитием ситуации в Казахстане. Данных о пострадавших российских гражданах нет», — передает ТАСС сообщение МИД.

Ранее из-за роста цен на бензин в Казахстане начались массовые протесты. В стране начались массовые столкновения с полицией, митингующие жгут машины силовиков. На фоне развивающихся протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил об отставке правительства. Он также выступил с телеобращением, в котором призвал не поддаваться на провокации.