Российские элиты призвали Москву не вторгаться в Казахстан

В обращении выступили против гибели военных из России в казахском конфликте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Российские элиты — писатели, журналисты и политики подписали официальное обращение к правительству России. Главная тема документа — невмешательство в конфликт в Казахстане. Так россияне отреагировали на недавнюю просьбу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева помочь в подавлении беспорядков в стране.

«Мы решительно против участия граждан России и силовых структур РФ в подавлении протестов в Казахстане. Мы считаем направление туда российских подразделений преступлением против народов России и Казахстана. Мы не хотим, чтобы наши сограждане погибали и убивали ради спасения дискредитировавших себя правителей», — говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте радио «Эхо Москвы».

Среди подписавшихся фигурируют политик Леонид Гозман, экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев, писатель Дмитрий Быков, журналист Владимир Познер, заместитель председателя партии «Яблоко» Борис Вишневский, писатель Людмила Улицкая, филолог Константин Азадовский и другие, всего — более 70 человек. В требованиях также отмечается, что участие России в ситуации ухудшит положение русскоязычных граждан Казахстана, а также пожелание в строительстве мирного и демократического Казахстана.

Ранее Токаев заявил, что обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за военной помощью в преодолении «террористической угрозы» из-за массовых беспорядков. По его словам, беспорядки в стране подрывают целостность государства, сообщает телеканал 360. Он также назвал все происходящее вмешательством извне. В ОДКБ, помимо Казахстана, входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан, передает MK.RU .

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