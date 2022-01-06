Российские элиты призвали Москву не вторгаться в Казахстан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Футбольный матч ФК
В обращении выступили против гибели военных из России в казахском конфликте Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Российские элиты — писатели, журналисты и политики подписали официальное обращение к правительству России. Главная тема документа — невмешательство в конфликт в Казахстане. Так россияне отреагировали на недавнюю просьбу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева помочь в подавлении беспорядков в стране.

«Мы решительно против участия граждан России и силовых структур РФ в подавлении протестов в Казахстане. Мы считаем направление туда российских подразделений преступлением против народов России и Казахстана. Мы не хотим, чтобы наши сограждане погибали и убивали ради спасения дискредитировавших себя правителей», — говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте радио «Эхо Москвы».

Среди подписавшихся фигурируют политик Леонид Гозман, экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев, писатель Дмитрий Быков, журналист Владимир Познер, заместитель председателя партии «Яблоко» Борис Вишневский, писатель Людмила Улицкая, филолог Константин Азадовский и другие, всего — более 70 человек. В требованиях также отмечается, что участие России в ситуации ухудшит положение русскоязычных граждан Казахстана, а также пожелание в строительстве мирного и демократического Казахстана.

Ранее Токаев заявил, что обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за военной помощью в преодолении «террористической угрозы» из-за массовых беспорядков. По его словам, беспорядки в стране подрывают целостность государства, сообщает телеканал 360. Он также назвал все происходящее вмешательством извне. В ОДКБ, помимо Казахстана, входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан, передает MK.RU.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские элиты — писатели, журналисты и политики подписали официальное обращение к правительству России. Главная тема документа — невмешательство в конфликт в Казахстане. Так россияне отреагировали на недавнюю просьбу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева помочь в подавлении беспорядков в стране. «Мы решительно против участия граждан России и силовых структур РФ в подавлении протестов в Казахстане. Мы считаем направление туда российских подразделений преступлением против народов России и Казахстана. Мы не хотим, чтобы наши сограждане погибали и убивали ради спасения дискредитировавших себя правителей», — говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте радио «Эхо Москвы». Среди подписавшихся фигурируют политик Леонид Гозман, экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев, писатель Дмитрий Быков, журналист Владимир Познер, заместитель председателя партии «Яблоко» Борис Вишневский, писатель Людмила Улицкая, филолог Константин Азадовский и другие, всего — более 70 человек. В требованиях также отмечается, что участие России в ситуации ухудшит положение русскоязычных граждан Казахстана, а также пожелание в строительстве мирного и демократического Казахстана. Ранее Токаев заявил, что обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за военной помощью в преодолении «террористической угрозы» из-за массовых беспорядков. По его словам, беспорядки в стране подрывают целостность государства, сообщает телеканал 360. Он также назвал все происходящее вмешательством извне. В ОДКБ, помимо Казахстана, входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан, передает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...