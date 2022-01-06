«Аэрофлот» отменил рейсы в Россию из Казахстана

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, самолет
Рейсы были запланированы на утро, но не состоялись Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Все утренние рейсы из казахстанских городов Алма-Ата и Нур-Султан в Москву отменены. Это следует из данных онлайн-табло московского аэропорта «Шереметьево».

Судя по расписанию, все утренние перелеты из Казахстана, которые были запланированы на утро 6 января, не состоялись. Так, отменен рейс из Алма-Аты на 8,620 (мск) и из Нур-Султана на 8:30.

Днем ранее перевозчик отменил рейсы из Москвы в Нур-Султан. В то же время на вечер 6 января запланированы еще три рейса из столицы РФ: в Алма-Ату (20:50), Нур-Султан (23:20) и Актау (23:35).

Беспорядки в Казахстане начались 4—5 января после резкого повышения цен на топливо для автомобилистов. Основные протесты пришлись на Алма-Ату. В результате правительство страны в полном составе ушло в отставку. Президент республики Касым-Жомарт Токаев попросил у ОДКБ, куда входит Россия, помощи в подавлении волнений.

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Все утренние рейсы из казахстанских городов Алма-Ата и Нур-Султан в Москву отменены. Это следует из данных онлайн-табло московского аэропорта «Шереметьево». Судя по расписанию, все утренние перелеты из Казахстана, которые были запланированы на утро 6 января, не состоялись. Так, отменен рейс из Алма-Аты на 8,620 (мск) и из Нур-Султана на 8:30. Днем ранее перевозчик отменил рейсы из Москвы в Нур-Султан. В то же время на вечер 6 января запланированы еще три рейса из столицы РФ: в Алма-Ату (20:50), Нур-Султан (23:20) и Актау (23:35). Беспорядки в Казахстане начались 4—5 января после резкого повышения цен на топливо для автомобилистов. Основные протесты пришлись на Алма-Ату. В результате правительство страны в полном составе ушло в отставку. Президент республики Касым-Жомарт Токаев попросил у ОДКБ, куда входит Россия, помощи в подавлении волнений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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