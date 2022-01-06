«Аэрофлот» отменил рейсы в Россию из Казахстана

06 января 2022 в 13:27 Размер текста - 17 +

Рейсы были запланированы на утро, но не состоялись Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Все утренние рейсы из казахстанских городов Алма-Ата и Нур-Султан в Москву отменены. Это следует из данных онлайн-табло московского аэропорта «Шереметьево». Судя по расписанию, все утренние перелеты из Казахстана, которые были запланированы на утро 6 января, не состоялись. Так, отменен рейс из Алма-Аты на 8,620 (мск) и из Нур-Султана на 8:30. Днем ранее перевозчик отменил рейсы из Москвы в Нур-Султан. В то же время на вечер 6 января запланированы еще три рейса из столицы РФ: в Алма-Ату (20:50), Нур-Султан (23:20) и Актау (23:35). Беспорядки в Казахстане начались 4—5 января после резкого повышения цен на топливо для автомобилистов. Основные протесты пришлись на Алма-Ату. В результате правительство страны в полном составе ушло в отставку. Президент республики Касым-Жомарт Токаев попросил у ОДКБ, куда входит Россия, помощи в подавлении волнений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Все утренние рейсы из казахстанских городов Алма-Ата и Нур-Султан в Москву отменены. Это следует из данных онлайн-табло московского аэропорта «Шереметьево». Судя по расписанию, все утренние перелеты из Казахстана, которые были запланированы на утро 6 января, не состоялись. Так, отменен рейс из Алма-Аты на 8,620 (мск) и из Нур-Султана на 8:30. Днем ранее перевозчик отменил рейсы из Москвы в Нур-Султан. В то же время на вечер 6 января запланированы еще три рейса из столицы РФ: в Алма-Ату (20:50), Нур-Султан (23:20) и Актау (23:35). Беспорядки в Казахстане начались 4—5 января после резкого повышения цен на топливо для автомобилистов. Основные протесты пришлись на Алма-Ату. В результате правительство страны в полном составе ушло в отставку. Президент республики Касым-Жомарт Токаев попросил у ОДКБ, куда входит Россия, помощи в подавлении волнений.