Пашинян: страны ОДКБ отправят войска в Казахстан

06 января 2022 в 02:47 Размер текста - 17 +

Пашинян заявил, что страны ОДКБ помогут Казахстану подавить протесты Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Организация оговора о коллективной безопасности (ОДКБ) направит миротворческие силы в Казахстан, чтобы стабилизировать обстановку в стране. Об этом заявил премьер-министр Армении, председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ Никол Пашинян на своей странице в Facebook. «В связи с обращением Президента Республики Казахстан К.-Ж.К.Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ <…> принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан», — говорится в заявлении Пашиняна. Он отметил, что помощь отправляется на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в Казахстане. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ за военной помощью в преодолении «террористической угрозы». Об этом он сообщил в ходе заседания Совета безопасности. В ОДКБ входят Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников отметил, что РФ как член Организации договора о коллективной безопасности обязана отреагировать на обращение Токаева. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что ситуация в Казахстане должна разрешиться без внешнего вмешательства. Массовые протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на бензин. 5 января беспорядки захлестнули всю страну, жители захватили ряд госучреждений. Под контролем людей оказались, в числе прочего, резиденция президента и аэропорт в Алматы. Позже в Казахстане был введен режим чрезвычайного положения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Организация оговора о коллективной безопасности (ОДКБ) направит миротворческие силы в Казахстан, чтобы стабилизировать обстановку в стране. Об этом заявил премьер-министр Армении, председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ Никол Пашинян на своей странице в Facebook. «В связи с обращением Президента Республики Казахстан К.-Ж.К.Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ <…> принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан», — говорится в заявлении Пашиняна. Он отметил, что помощь отправляется на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в Казахстане. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ за военной помощью в преодолении «террористической угрозы». Об этом он сообщил в ходе заседания Совета безопасности. В ОДКБ входят Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников отметил, что РФ как член Организации договора о коллективной безопасности обязана отреагировать на обращение Токаева. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что ситуация в Казахстане должна разрешиться без внешнего вмешательства. Массовые протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на бензин. 5 января беспорядки захлестнули всю страну, жители захватили ряд госучреждений. Под контролем людей оказались, в числе прочего, резиденция президента и аэропорт в Алматы. Позже в Казахстане был введен режим чрезвычайного положения.