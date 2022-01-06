Парламент Киргизии сорвал отправку миротворцев в Казахстан

Киргизский парламент не смог согласовать отправку миротворцев в Казахстан. Об этом сообщил спикер парламента Талант Мамытов.
«Многие депутаты в регионах в связи с новогодними каникулами», — цитирует слова Мамытова «Sputnik Кыргызстан». Он уточнил, что для начала обсуждения вопроса на рабочих местах должны были находиться 46 депутатов, а пришли только 39. В итоге заседание перенесли на 7 января. При этом дать согласие на отправку должны будут 60 избранников из 90.
Со 2 января в соседнем Казахстане происходят массовые беспорядки. Стартовали они на западе страны, а потом перекинулись на другие регионы. Правительство Казахстана ушло в отставку, а глава республики обратился за помощью в ОДКБ и получил согласие. Миротворцев уже отправила Россия. К ней планируют присоединиться Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан.
Киргизский парламент не смог согласовать отправку миротворцев в Казахстан. Об этом сообщил спикер парламента Талант Мамытов. «Многие депутаты в регионах в связи с новогодними каникулами», — цитирует слова Мамытова «Sputnik Кыргызстан». Он уточнил, что для начала обсуждения вопроса на рабочих местах должны были находиться 46 депутатов, а пришли только 39. В итоге заседание перенесли на 7 января. При этом дать согласие на отправку должны будут 60 избранников из 90. Со 2 января в соседнем Казахстане происходят массовые беспорядки. Стартовали они на западе страны, а потом перекинулись на другие регионы. Правительство Казахстана ушло в отставку, а глава республики обратился за помощью в ОДКБ и получил согласие. Миротворцев уже отправила Россия. К ней планируют присоединиться Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан.