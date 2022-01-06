Парламент Киргизии сорвал отправку миротворцев в Казахстан

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Евгений Куйвашев в Хомутовке., зима, армия, военные, учения, маскхалат
Киргизия задерживается с отправкой миротворцев Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Киргизский парламент не смог согласовать отправку миротворцев в Казахстан. Об этом сообщил спикер парламента Талант Мамытов.

«Многие депутаты в регионах в связи с новогодними каникулами», — цитирует слова Мамытова «Sputnik Кыргызстан». Он уточнил, что для начала обсуждения вопроса на рабочих местах должны были находиться 46 депутатов, а пришли только 39. В итоге заседание перенесли на 7 января. При этом дать согласие на отправку должны будут 60 избранников из 90.

Со 2 января в соседнем Казахстане происходят массовые беспорядки. Стартовали они на западе страны, а потом перекинулись на другие регионы. Правительство Казахстана ушло в отставку, а глава республики обратился за помощью в ОДКБ и получил согласие. Миротворцев уже отправила Россия. К ней планируют присоединиться Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан.

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Киргизский парламент не смог согласовать отправку миротворцев в Казахстан. Об этом сообщил спикер парламента Талант Мамытов. «Многие депутаты в регионах в связи с новогодними каникулами», — цитирует слова Мамытова «Sputnik Кыргызстан». Он уточнил, что для начала обсуждения вопроса на рабочих местах должны были находиться 46 депутатов, а пришли только 39. В итоге заседание перенесли на 7 января. При этом дать согласие на отправку должны будут 60 избранников из 90. Со 2 января в соседнем Казахстане происходят массовые беспорядки. Стартовали они на западе страны, а потом перекинулись на другие регионы. Правительство Казахстана ушло в отставку, а глава республики обратился за помощью в ОДКБ и получил согласие. Миротворцев уже отправила Россия. К ней планируют присоединиться Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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