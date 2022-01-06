Россия направила десантников в Казахстан

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, вертолет, вдв, десантники, десант, армия, военные, солдаты, плац, военнослужащие, строй
Россия направит в Казахстан подразделения воздушно-десантных войск Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Организация Договора о коллективной безопасности приняла решение отправить миротворцев в Казахстан. От России в состав миротворческого корпуса вошли подразделения воздушно-десантных войск.

«В Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности. <…> От Российской Федерации в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск», — говорится в полном тексте заявления на сайте организации.

Ранее об отправке миссии ОДКБ в Казахстан заявил глава Совета коллективной безопасности организации, премьер-министр Армении Никол Пашинян. Поводом послужила просьба к союзникам казахского лидера Касым-Жомарта Токаева о военной помощи в преодолении «террористической угрозы».

Беспорядки в стране начались 4—5 января в ответ на резкое повышение цен на газ для автомобилей. В результате правительство Казахстана в полном составе ушло в отставку, а с поста главы Совбеза страны был смещен экс-президент республики и лидер нации Нурсултан Назарбаев.

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Организация Договора о коллективной безопасности приняла решение отправить миротворцев в Казахстан. От России в состав миротворческого корпуса вошли подразделения воздушно-десантных войск. «В Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности. <…> От Российской Федерации в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск», — говорится в полном тексте заявления на сайте организации. Ранее об отправке миссии ОДКБ в Казахстан заявил глава Совета коллективной безопасности организации, премьер-министр Армении Никол Пашинян. Поводом послужила просьба к союзникам казахского лидера Касым-Жомарта Токаева о военной помощи в преодолении «террористической угрозы». Беспорядки в стране начались 4—5 января в ответ на резкое повышение цен на газ для автомобилей. В результате правительство Казахстана в полном составе ушло в отставку, а с поста главы Совбеза страны был смещен экс-президент республики и лидер нации Нурсултан Назарбаев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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