Россия направила десантников в Казахстан

Россия направит в Казахстан подразделения воздушно-десантных войск Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Организация Договора о коллективной безопасности приняла решение отправить миротворцев в Казахстан. От России в состав миротворческого корпуса вошли подразделения воздушно-десантных войск.

«В Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности. <…> От Российской Федерации в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск», — говорится в полном тексте заявления на сайте организации.

Ранее об отправке миссии ОДКБ в Казахстан заявил глава Совета коллективной безопасности организации, премьер-министр Армении Никол Пашинян. Поводом послужила просьба к союзникам казахского лидера Касым-Жомарта Токаева о военной помощи в преодолении «террористической угрозы».

Беспорядки в стране начались 4—5 января в ответ на резкое повышение цен на газ для автомобилей. В результате правительство Казахстана в полном составе ушло в отставку, а с поста главы Совбеза страны был смещен экс-президент республики и лидер нации Нурсултан Назарбаев.

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