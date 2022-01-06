Врачи: отеки после праздников говорят о заболеваниях

06 января 2022 в 20:54 Размер текста - 17 +

Отеки могут быть связаны с употреблением соленой пищи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Отечность после употребления алкоголя и большого количества пищи может говорить о наличии заболеваний сердца, почек, печени или сосудов. Об этом в беседе с URA.RU сообщил диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков. «Причин отечности очень много. Если человек ел и пил, как не в себя, естественно отечный синдром будет. За счет того, что пища нормально не переваривалась, за счет эффекта самого алкоголя и интоксикации. Возможна и пищевая непереносимость продуктов. Здесь вопрос в количестве еды, ее качестве, и способности организма это переваривать. Очень много причин отеков — это и щитовидная железа, и почки, нарушение электролитного баланса, результат воспалительных процессов, нарушение баланса половых гормонов. Нужно смотреть каждый случай», — сказал Антон Поляков. Он отметил, что алкоголь может повлиять на течение имеющихся болезней. «Если у человека есть заболевания, это [алкоголь и еда] будет усугублять проблемы. Если их нет, то все равно, если пить и есть, как не в себя — это будет сказываться на задержке жидкости», — предупредил эндокринолог. Врач-терапевт Ольга Александрова добавила, что отечность может быть связана с употреблением алкоголя, соленой и жирной пищи, а также недостатком физической активности. «Как правило, такие отеки появляются на лице утром, симметричны и проходят самостоятельно. Они возникают потому что этиловый спирт проникает в системный кровоток и накапливается в мягких тканях. Вместе с алкоголем через мембраны клеток проходит и вода. Сами по себе такие отеки не говорят о предрасположенности к заболеваниям. Но чрезмерное употребление алкоголя и вредной пищи повышает риски нарушения работы многих систем организма», — объяснила эксперт. По ее словам, причины отеков могут быть и более серьезные. «Если есть варикозная болезнь вен нижних конечностей и появляются отеки ног, боли в икроножных мышцах, то нужно обратиться к врачу-флебологу и сделать УЗИ вен. Кроме того, отеки могут возникать из-за снижения белка в крови, спровоцированного болезнями печени и почек, гормональных нарушений, сердечной недостаточности. Поэтому если отеки возникают регулярно и не связаны с употреблением алкоголя и жирной пищи, то важно определить причину их появления», — заключила Александрова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Отечность после употребления алкоголя и большого количества пищи может говорить о наличии заболеваний сердца, почек, печени или сосудов. Об этом в беседе с URA.RU сообщил диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков. «Причин отечности очень много. Если человек ел и пил, как не в себя, естественно отечный синдром будет. За счет того, что пища нормально не переваривалась, за счет эффекта самого алкоголя и интоксикации. Возможна и пищевая непереносимость продуктов. Здесь вопрос в количестве еды, ее качестве, и способности организма это переваривать. Очень много причин отеков — это и щитовидная железа, и почки, нарушение электролитного баланса, результат воспалительных процессов, нарушение баланса половых гормонов. Нужно смотреть каждый случай», — сказал Антон Поляков. Он отметил, что алкоголь может повлиять на течение имеющихся болезней. «Если у человека есть заболевания, это [алкоголь и еда] будет усугублять проблемы. Если их нет, то все равно, если пить и есть, как не в себя — это будет сказываться на задержке жидкости», — предупредил эндокринолог. Врач-терапевт Ольга Александрова добавила, что отечность может быть связана с употреблением алкоголя, соленой и жирной пищи, а также недостатком физической активности. «Как правило, такие отеки появляются на лице утром, симметричны и проходят самостоятельно. Они возникают потому что этиловый спирт проникает в системный кровоток и накапливается в мягких тканях. Вместе с алкоголем через мембраны клеток проходит и вода. Сами по себе такие отеки не говорят о предрасположенности к заболеваниям. Но чрезмерное употребление алкоголя и вредной пищи повышает риски нарушения работы многих систем организма», — объяснила эксперт. По ее словам, причины отеков могут быть и более серьезные. «Если есть варикозная болезнь вен нижних конечностей и появляются отеки ног, боли в икроножных мышцах, то нужно обратиться к врачу-флебологу и сделать УЗИ вен. Кроме того, отеки могут возникать из-за снижения белка в крови, спровоцированного болезнями печени и почек, гормональных нарушений, сердечной недостаточности. Поэтому если отеки возникают регулярно и не связаны с употреблением алкоголя и жирной пищи, то важно определить причину их появления», — заключила Александрова.