Депутат Госдумы назвала условие для роста пенсий в России

Средний размер пенсии достигнет 20 тысяч рублей к 2024 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Пенсии в России вырастут при условии повышения зарплат в стране. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Прежде всего все зависит не от экономики, а от заработных плат. Пенсия, по сути, это утраченный заработок. Для того чтобы росли пенсии, необходимо, чтобы росла заработная плата. Потому что именно из заработных плат россиян формируются солидарный пенсионный фонд. Рост зарплат, безусловно, повлечет за собой рост пенсий», — сказала Светлана Бессараб.

Депутат также напомнила, насколько должны вырасти выплаты пенсионерам в ближайшие годы. «Пенсия неработающим пенсионерам в любом случае будет подниматься. Чтобы к 2024 году она составила в среднем 20 тысяч рублей. А уже в 2022 году у неработающих пенсионеров страховая пенсия по старости будет более 18,5 тысяч рублей. Если будет возможность повышать еще пенсии, то это будет, безусловно, сделано. В любом случае на процент инфляции она будет подниматься», — подчеркнула депутат.

Индексация социальных пенсий в текущем году пройдет в апреле и октябре. У отдельных категорий граждан, таких как члены летных экипажей и шахтеры, размер начислений изменяется каждые три месяца.

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