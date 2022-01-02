Юрист предупредил о двух важных прибавках к пенсии в 2022 году

В апреле и октябре 2022 года пенсионеров ждет индексация социальных пенсий, а также прибавка к пенсии для военных. Об этом сообщил юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Никита Кузнецов.
«Две важные прибавки будут с 1 апреля и с 1 октября. С 1 апреля 2022 года предусмотрена индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению на 7,7%. С 1 октября 2022 года предполагается индексация военных пенсий на 4%», — сказал Кузнецов в разговоре с LIFE.
Юрист отметил, что у некоторых категорий пенсионеров индексация происходит в определенные месяцы. Так, у членов летных экипажей и шахтеров размер начислений изменяется каждые три месяца. Также с 1 августа 2022 года Пенсионный фонд России (ПФР) повысит страховые пенсии работающим пенсионерам.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об индексации страховых пенсий на 5,9% с 1 января 2022 года. Президент также поручил правительству проиндексировать пенсии по уровню фактической инфляции, пишет RT.
В апреле и октябре 2022 года пенсионеров ждет индексация социальных пенсий, а также прибавка к пенсии для военных. Об этом сообщил юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Никита Кузнецов. «Две важные прибавки будут с 1 апреля и с 1 октября. С 1 апреля 2022 года предусмотрена индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению на 7,7%. С 1 октября 2022 года предполагается индексация военных пенсий на 4%», — сказал Кузнецов в разговоре с LIFE. Юрист отметил, что у некоторых категорий пенсионеров индексация происходит в определенные месяцы. Так, у членов летных экипажей и шахтеров размер начислений изменяется каждые три месяца. Также с 1 августа 2022 года Пенсионный фонд России (ПФР) повысит страховые пенсии работающим пенсионерам. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об индексации страховых пенсий на 5,9% с 1 января 2022 года. Президент также поручил правительству проиндексировать пенсии по уровню фактической инфляции, пишет RT.