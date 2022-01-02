02 января 2022

Юрист предупредил о двух важных прибавках к пенсии в 2022 году

© Служба новостей «URA.RU»
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1 апреля 2022 года социальные пенсии проиндексируют на 7,7% Фото:

В апреле и октябре 2022 года пенсионеров ждет индексация социальных пенсий, а также прибавка к пенсии для военных. Об этом сообщил юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Никита Кузнецов.

«Две важные прибавки будут с 1 апреля и с 1 октября. С 1 апреля 2022 года предусмотрена индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению на 7,7%. С 1 октября 2022 года предполагается индексация военных пенсий на 4%», — сказал Кузнецов в разговоре с LIFE.

Юрист отметил, что у некоторых категорий пенсионеров индексация происходит в определенные месяцы. Так, у членов летных экипажей и шахтеров размер начислений изменяется каждые три месяца. Также с 1 августа 2022 года Пенсионный фонд России (ПФР) повысит страховые пенсии работающим пенсионерам.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об индексации страховых пенсий на 5,9% с 1 января 2022 года. Президент также поручил правительству проиндексировать пенсии по уровню фактической инфляции, пишет RT.

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В апреле и октябре 2022 года пенсионеров ждет индексация социальных пенсий, а также прибавка к пенсии для военных. Об этом сообщил юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Никита Кузнецов. «Две важные прибавки будут с 1 апреля и с 1 октября. С 1 апреля 2022 года предусмотрена индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению на 7,7%. С 1 октября 2022 года предполагается индексация военных пенсий на 4%», — сказал Кузнецов в разговоре с LIFE. Юрист отметил, что у некоторых категорий пенсионеров индексация происходит в определенные месяцы. Так, у членов летных экипажей и шахтеров размер начислений изменяется каждые три месяца. Также с 1 августа 2022 года Пенсионный фонд России (ПФР) повысит страховые пенсии работающим пенсионерам. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об индексации страховых пенсий на 5,9% с 1 января 2022 года. Президент также поручил правительству проиндексировать пенсии по уровню фактической инфляции, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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