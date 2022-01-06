В Башкирии вертолет совершил жесткую посадку

07 января 2022 в 04:02 Размер текста - 17 +

На борту вертолета находились 3 человека Фото: Анна Майорова © URA.RU Вблизи населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Республики Башкортостан частный вертолет AS 350 с тремя пассажирами на борту совершил жесткую посадку. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры. «По предварительным данным, частный вертолет совершал полет по маршруту Уфа — с. Павловка. На борту находились три человека. Вертолет совершил жесткую посадку в 4 км от населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Республики Башкортостан. Информация о причинах происшествия и пострадавших уточняется», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что инцидент произошел 6 января около 23:20 по московскому времени. По поручению Приволжского транспортного прокурора Дмитрия Коноша Уфимской транспортной прокуратурой производится проверка безопасности полетов, сообщают в пресс-службе. На место происшествия выехал Уфимский транспортный прокурор и сотрудники следственного комитета РФ по Республике Башкортостан, а также спасательные службы. «Транспортная прокуратура проверит обстоятельства происшедшего, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — заявили в пресс-службе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вблизи населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Республики Башкортостан частный вертолет AS 350 с тремя пассажирами на борту совершил жесткую посадку. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры. «По предварительным данным, частный вертолет совершал полет по маршруту Уфа — с. Павловка. На борту находились три человека. Вертолет совершил жесткую посадку в 4 км от населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Республики Башкортостан. Информация о причинах происшествия и пострадавших уточняется», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что инцидент произошел 6 января около 23:20 по московскому времени. По поручению Приволжского транспортного прокурора Дмитрия Коноша Уфимской транспортной прокуратурой производится проверка безопасности полетов, сообщают в пресс-службе. На место происшествия выехал Уфимский транспортный прокурор и сотрудники следственного комитета РФ по Республике Башкортостан, а также спасательные службы. «Транспортная прокуратура проверит обстоятельства происшедшего, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — заявили в пресс-службе.