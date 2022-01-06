Аэропорт Челябинска закрыли из-за сильного снегопада

Зал ожидания и кафе аэропорта заполнены Сергей Леонов URA.RU

Международный аэропорт Челябинска «Курчатов» закрыт до 7 часов утра из-за снегопада. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Я на рейсе в 05.45 должен был вылететь. Сижу жду, когда объявят посадку. На онлайн-табло указано, что в 7 часов начнется», — сообщил журналист редакции URA.RU. Отмечается, что столы во всех кафе заняты, также полностью заполнен зал ожидания.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области вечером 6 января ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега. Снегопад, предположительно будет идти всю ночь и закончится 7 января в дневное время, проинформировали в пресс-службе Управления ГИБДД по региону.

Обновлено в 6:13

Аэропорт закрыт до 10 утра. Об предупредили пассажиров по громкой связи.

Кафе аэропорта заполнены Фото: Сергей Леонов URA.RU

В зале ожидания также нет свободных мест, некоторые люди сидят на полу Фото: Сергей Леонов URA.RU