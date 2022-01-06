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На Свердловскую область обрушатся метели и снегопады

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, снег. Екатеринбург, метель, снегопад
Последние праздничные выходные будут снежными и ветреными Фото:

В субботу, 8 января, в Свердловской области ожидается сильный ветер, снег и метели. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

«По данным синоптиков, 8 января местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 15 м/с, сильный снег, метели, на дорогах гололедица. Будьте бдительны!» — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Свердловской области.

Спасатели призвали свердловчан соблюдать меры пожарной безопасности, потому что сильный ветер осложняет пожарную обстановку. Пешеходам рекомендовано во время снегопада обходить ветхие строения и конструкции стороной. Автомобилистам сотрудники МЧС посоветовали не превышать скорость, не совершать резких маневров, а при выезде за город иметь заряженный телефон и термос с чаем.

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В субботу, 8 января, в Свердловской области ожидается сильный ветер, снег и метели. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС. «По данным синоптиков, 8 января местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 15 м/с, сильный снег, метели, на дорогах гололедица. Будьте бдительны!» — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Свердловской области. Спасатели призвали свердловчан соблюдать меры пожарной безопасности, потому что сильный ветер осложняет пожарную обстановку. Пешеходам рекомендовано во время снегопада обходить ветхие строения и конструкции стороной. Автомобилистам сотрудники МЧС посоветовали не превышать скорость, не совершать резких маневров, а при выезде за город иметь заряженный телефон и термос с чаем.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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