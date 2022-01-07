Погромщики в Казахстане заявили, что их поили «энергетиками». «Теряли контроль над собой»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Майдан. Украина. Киев, дым, майдан, беспорядки, революция, война, огонь
В ходе беспорядков в Шымкенте ранения получили более 60 человек Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Задержанные за участие в беспорядках в казахстанском Шымкенте заявили, что их поили энергетическими напитками, поэтому они «теряли контроль над собой». Также, по их словам, участие в погромах оплачивалось.

«Провокаторы рассказали, что им выдавали энергетические напитки, от которых они теряли контроль», — пишет ТАСС в своем telegram-канале со ссылкой на первого заместителя главы администрации города Шынгыса Мукана. Всего в ходе беспорядков в Шымкенте ранения получили более 60 человек. Среди пострадавших — военные, полицейские и мирные жители.

По информации телеканала «Хабар», участников погромов обеспечивали также оружием и деньгами. Автомобиль, с которого раздавали оружие, попал на камеры уличного наблюдения.

Беспорядки в Казахстане начались 2 января. В стране на данный момент введен режим чрезвычайной ситуации. Бывший президент страны Назарабаев был смещен с должности главы Совбеза. В действиях протестующих эксперты усматривают почерк радикальных группировок. В Казахстан по просьбе президента республики Касыма-Жомарта Токаева направлены войска стран ОДКБ.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Задержанные за участие в беспорядках в казахстанском Шымкенте заявили, что их поили энергетическими напитками, поэтому они «теряли контроль над собой». Также, по их словам, участие в погромах оплачивалось. «Провокаторы рассказали, что им выдавали энергетические напитки, от которых они теряли контроль», — пишет ТАСС в своем telegram-канале со ссылкой на первого заместителя главы администрации города Шынгыса Мукана. Всего в ходе беспорядков в Шымкенте ранения получили более 60 человек. Среди пострадавших — военные, полицейские и мирные жители. По информации телеканала «Хабар», участников погромов обеспечивали также оружием и деньгами. Автомобиль, с которого раздавали оружие, попал на камеры уличного наблюдения. Беспорядки в Казахстане начались 2 января. В стране на данный момент введен режим чрезвычайной ситуации. Бывший президент страны Назарабаев был смещен с должности главы Совбеза. В действиях протестующих эксперты усматривают почерк радикальных группировок. В Казахстан по просьбе президента республики Касыма-Жомарта Токаева направлены войска стран ОДКБ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...