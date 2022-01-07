Задержанные за участие в беспорядках в казахстанском Шымкенте заявили, что их поили энергетическими напитками, поэтому они «теряли контроль над собой». Также, по их словам, участие в погромах оплачивалось.
«Провокаторы рассказали, что им выдавали энергетические напитки, от которых они теряли контроль», — пишет ТАСС в своем telegram-канале со ссылкой на первого заместителя главы администрации города Шынгыса Мукана. Всего в ходе беспорядков в Шымкенте ранения получили более 60 человек. Среди пострадавших — военные, полицейские и мирные жители.
По информации телеканала «Хабар», участников погромов обеспечивали также оружием и деньгами. Автомобиль, с которого раздавали оружие, попал на камеры уличного наблюдения.
Задержанные за участие в беспорядках в казахстанском Шымкенте заявили, что их поили энергетическими напитками, поэтому они «теряли контроль над собой». Также, по их словам, участие в погромах оплачивалось. «Провокаторы рассказали, что им выдавали энергетические напитки, от которых они теряли контроль», — пишет ТАСС в своем telegram-канале со ссылкой на первого заместителя главы администрации города Шынгыса Мукана. Всего в ходе беспорядков в Шымкенте ранения получили более 60 человек. Среди пострадавших — военные, полицейские и мирные жители. По информации телеканала «Хабар», участников погромов обеспечивали также оружием и деньгами. Автомобиль, с которого раздавали оружие, попал на камеры уличного наблюдения. Беспорядки в Казахстане начались 2 января. В стране на данный момент введен режим чрезвычайной ситуации. Бывший президент страны Назарабаев был смещен с должности главы Совбеза. В действиях протестующих эксперты усматривают почерк радикальных группировок. В Казахстан по просьбе президента республики Касыма-Жомарта Токаева направлены войска стран ОДКБ.