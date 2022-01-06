Политологи раскрыли, кто стоит за беспорядками в Казахстане. Видео

07 января 2022 в 02:28 Размер текста - 17 +

За протестами и беспорядками в Казахстане стоят не обычные мирные жители, а профессиональные группировки боевиков-исламистов. Об этом заявил российский ученый-востоковед, политолог Евгений Сатановский. По его словам, «так называемые „мирные протестующие“» обладают навыками ведения уличных боев и сталкиваются с силовиками не так, как это делали бы простые граждане. «Казахстан — наиболее ценная территория для организации волнений по образцу украинского майдана или того, что не произошло с захватом власти в Белоруссии», — рассказал политолог в эфире «России 24». С Сатановским согласен военный эксперт Виктор Мураховский. По его словам, действия протестующих на территории Казахстана имеют явно выраженные черты радикального исламизма. Причем, «пробуждению» этих сил в стране способствовала деятельность националистических организаций и так называемых НКО. Он отметил, что на территорию страны также имели доступ выходцы из группировок, сформированных в Афганистане, передает «Пятый канал». Беспорядки в Казахстане не утихают со 2 января. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайной ситуации. В результате беспорядков погибли 18 силовиков, предает RT. Вице-президент Совета Федерации Константин Косачев заявил о том, что в Казахстане присутствуют боевики из стран Ближнего и Среднего Востока, в том числе Афганистана. До этого комендатура Алматы обнаружила в городе тело обезглавленного силовика. По данным местных СМИ, так действуют террористические банды. Движение «Талибан» (запрещенная ООН террористическая организация), захватившее власть в Афганистане, заявило, что следит за ситуацией в Казахстане и призывает к мирному диалогу.