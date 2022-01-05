Президент Казахстана объявил о смещении Назарбаева. И заявил о заговоре

05 января 2022 в 18:07 Размер текста - 17 +

Президент Казахстана Токаев назвал участников протестов «толпами бандитствующих элементов» Фото: официальный сайт президента Казахстана новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к населению на фоне протестов, начавшихся из-за повышения цен на сжиженный газ. В ходе своего выступления он сказал, что теперь занимает должность председателя Совета Безопасности, намерен действовать жестко, а митингующих назвал заговорщиками. «Я буду действовать максимально жестко. Это вопрос безопасности государства. Я буду находиться в столице вместе с народом. Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово», — добавил президент Казахстана. Стоит отметить, до 5 января 2022 председателем Совета Безопасности Казахстана был экс-президент Нурсултан Назарбаев. Касым-Жомарт Токаев заявил, что эту должность теперь занимает он. Также президент назвал участников протестов «толпами бандитствующих элементов». Протесты из-за резкого повышения цен на газ для машин начались в Казахстане сразу после Нового года. Дело дошло до столкновений с полицией. Митингующие, в частности, потребовали полной отставки правительства. В двух регионах страны ввели режим ЧП и комендантский час, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к населению на фоне протестов, начавшихся из-за повышения цен на сжиженный газ. В ходе своего выступления он сказал, что теперь занимает должность председателя Совета Безопасности, намерен действовать жестко, а митингующих назвал заговорщиками. «Я буду действовать максимально жестко. Это вопрос безопасности государства. Я буду находиться в столице вместе с народом. Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово», — добавил президент Казахстана. Стоит отметить, до 5 января 2022 председателем Совета Безопасности Казахстана был экс-президент Нурсултан Назарбаев. Касым-Жомарт Токаев заявил, что эту должность теперь занимает он. Также президент назвал участников протестов «толпами бандитствующих элементов». Протесты из-за резкого повышения цен на газ для машин начались в Казахстане сразу после Нового года. Дело дошло до столкновений с полицией. Митингующие, в частности, потребовали полной отставки правительства. В двух регионах страны ввели режим ЧП и комендантский час, пишет RT.