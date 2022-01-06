Проезд по трассе М5 «Урал» закрыт до 8 января

07 января 2022 в 22:28 Размер текста - 17 +

Федеральную трассу в Челябинской области закрыли из-за плохой погоды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На автодороге М5 «Урал» ограничение движения автотранспорта продлено до 09.00 8 января. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области. «Веденное накануне ограничение на участке с 1548-го по 1796-й км, от города Аша до развязки на город Чебаркуль, продлено до 09:00 08 января 2022 года», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Движение по этом участку трассы в Челябинской области ограничили из-за метелей. В настоящее время погодные условия все также остаются опасными для автомобилистов. Как сообщают пользователи в группе «ВК» «Трасса М5 Уфа—Челябинск», на участке от поворота на Миасс до поворота на Чебаркуль дорога покрыта льдом из-за прошедшего дождя. Дождь также идет в Кизильском, Брединском и Варненском районах области. Температура воздуха здесь составляет +2 градуса. Снегопад продолжается в Ашинском, Саткинском, Кусинском, Троицком районах, а также в Златоусте, Карабаше и Копейске. В Октябрьском и Верхнеуральском районах — метели. На 22.00 на региональных дорогах работает 191 единица техники, сообщили в пресс-службе миндортранса Челябинской области. Ранее на отрезке трассы М5 «Урал» от границы с Башкирией до развязки на Чебаркуль было введено временное ограничение движения. Оно коснулось пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, а также грузового транспорта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На автодороге М5 «Урал» ограничение движения автотранспорта продлено до 09.00 8 января. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области. «Веденное накануне ограничение на участке с 1548-го по 1796-й км, от города Аша до развязки на город Чебаркуль, продлено до 09:00 08 января 2022 года», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Движение по этом участку трассы в Челябинской области ограничили из-за метелей. В настоящее время погодные условия все также остаются опасными для автомобилистов. Как сообщают пользователи в группе «ВК» «Трасса М5 Уфа—Челябинск», на участке от поворота на Миасс до поворота на Чебаркуль дорога покрыта льдом из-за прошедшего дождя. Дождь также идет в Кизильском, Брединском и Варненском районах области. Температура воздуха здесь составляет +2 градуса. Снегопад продолжается в Ашинском, Саткинском, Кусинском, Троицком районах, а также в Златоусте, Карабаше и Копейске. В Октябрьском и Верхнеуральском районах — метели. На 22.00 на региональных дорогах работает 191 единица техники, сообщили в пресс-службе миндортранса Челябинской области. Ранее на отрезке трассы М5 «Урал» от границы с Башкирией до развязки на Чебаркуль было введено временное ограничение движения. Оно коснулось пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, а также грузового транспорта.