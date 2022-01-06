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Проезд по трассе М5 «Урал» закрыт до 8 января

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Мороз. Зима.Село. Дорога. Челябинск, зима, златоуст, миасс, уфа, м5
Федеральную трассу в Челябинской области закрыли из-за плохой погоды Фото:

На автодороге М5 «Урал» ограничение движения автотранспорта продлено до 09.00 8 января. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области.

«Веденное накануне ограничение на участке с 1548-го по 1796-й км, от города Аша до развязки на город Чебаркуль, продлено до 09:00 08 января 2022 года», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Движение по этом участку трассы в Челябинской области ограничили из-за метелей.

В настоящее время погодные условия все также остаются опасными для автомобилистов. Как сообщают пользователи в группе «ВК» «Трасса М5 Уфа—Челябинск», на участке от поворота на Миасс до поворота на Чебаркуль дорога покрыта льдом из-за прошедшего дождя. Дождь также идет в Кизильском, Брединском и Варненском районах области. Температура воздуха здесь составляет +2 градуса. Снегопад продолжается в Ашинском, Саткинском, Кусинском, Троицком районах, а также в Златоусте, Карабаше и Копейске. В Октябрьском и Верхнеуральском районах — метели. На 22.00 на региональных дорогах работает 191 единица техники, сообщили в пресс-службе миндортранса Челябинской области.

Ранее на отрезке трассы М5 «Урал» от границы с Башкирией до развязки на Чебаркуль было введено временное ограничение движения. Оно коснулось пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, а также грузового транспорта.

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На автодороге М5 «Урал» ограничение движения автотранспорта продлено до 09.00 8 января. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области. «Веденное накануне ограничение на участке с 1548-го по 1796-й км, от города Аша до развязки на город Чебаркуль, продлено до 09:00 08 января 2022 года», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Движение по этом участку трассы в Челябинской области ограничили из-за метелей. В настоящее время погодные условия все также остаются опасными для автомобилистов. Как сообщают пользователи в группе «ВК» «Трасса М5 Уфа—Челябинск», на участке от поворота на Миасс до поворота на Чебаркуль дорога покрыта льдом из-за прошедшего дождя. Дождь также идет в Кизильском, Брединском и Варненском районах области. Температура воздуха здесь составляет +2 градуса. Снегопад продолжается в Ашинском, Саткинском, Кусинском, Троицком районах, а также в Златоусте, Карабаше и Копейске. В Октябрьском и Верхнеуральском районах — метели. На 22.00 на региональных дорогах работает 191 единица техники, сообщили в пресс-службе миндортранса Челябинской области. Ранее на отрезке трассы М5 «Урал» от границы с Башкирией до развязки на Чебаркуль было введено временное ограничение движения. Оно коснулось пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, а также грузового транспорта.
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