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В Челябинской области в метель ограничили движение по трассе М-5

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение ограничили из-за метели Фото:

На федеральной трассе М-5 в Челябинской области из-за метелей 7 января вводится ограничение движения. Об этом сообщает telegram-канала регионального Миндортранса.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями с 7 января введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта. Это касается участка автодороги М5 от Республики Башкортостан до развязки на Чебаркуль до улучшения погодных условий», — сообщили в ведомстве.

Об ухудшении ситуации на трассе водители пишут в профильной группе во «ВКонтакте». «Аша — Уфа, трасса жесть, заметает, видимость не более 3—4 метров. Осторожно. Еще до Чебаркуля ДПС останавливает автобусы», — сообщают подписчики группы «Типичный Челябинск» во ВКонтакте.

Ранее на трассе М5 «Урал» водитель ВАЗ-21154 выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania. Водитель и пассажир отечественной легковушки погибли на месте аварии.

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На федеральной трассе М-5 в Челябинской области из-за метелей 7 января вводится ограничение движения. Об этом сообщает telegram-канала регионального Миндортранса. «В связи с неблагоприятными погодными условиями с 7 января введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта. Это касается участка автодороги М5 от Республики Башкортостан до развязки на Чебаркуль до улучшения погодных условий», — сообщили в ведомстве. Об ухудшении ситуации на трассе водители пишут в профильной группе во «ВКонтакте». «Аша — Уфа, трасса жесть, заметает, видимость не более 3—4 метров. Осторожно. Еще до Чебаркуля ДПС останавливает автобусы», — сообщают подписчики группы «Типичный Челябинск» во ВКонтакте. Ранее на трассе М5 «Урал» водитель ВАЗ-21154 выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania. Водитель и пассажир отечественной легковушки погибли на месте аварии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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