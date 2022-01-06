В Челябинской области в метель ограничили движение по трассе М-5

Движение ограничили из-за метели Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

На федеральной трассе М-5 в Челябинской области из-за метелей 7 января вводится ограничение движения. Об этом сообщает telegram-канала регионального Миндортранса.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями с 7 января введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта. Это касается участка автодороги М5 от Республики Башкортостан до развязки на Чебаркуль до улучшения погодных условий», — сообщили в ведомстве.

Об ухудшении ситуации на трассе водители пишут в профильной группе во «ВКонтакте». «Аша — Уфа, трасса жесть, заметает, видимость не более 3—4 метров. Осторожно. Еще до Чебаркуля ДПС останавливает автобусы», — сообщают подписчики группы «Типичный Челябинск» во ВКонтакте.

Ранее на трассе М5 «Урал» водитель ВАЗ-21154 выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania. Водитель и пассажир отечественной легковушки погибли на месте аварии.

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