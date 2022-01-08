Российских водителей предупредили о новых штрафах в 2022 году

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Россиян могут начать штрафовать за отсутствие диагностической карты Фото:

В России завершается работа над проектом поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), который, скорее всего, вступит в силу в марте 2022 года. Предполагается, что новый закон будет регулировать порядок наступления ответственности, а также виды административных правонарушений, в том числе и в сфере дорожного движения.

  • Планируется начать штрафовать водителя на 2 тысячи рублей, если автомобиль, которым он управляет, не имеет диагностической карты.
  • Камеры фиксации начнут распознавать водителей, управляющих автомобилем без полиса ОСАГО. Просроченный штраф обойдется в 800 рублей каждые сутки.
  • Владельцев брошенных авто, у которого нет хотя бы одной кузовной детали, будут штрафовать на сумму от 1 до 3 тысяч рублей.
  • Вводится наказание за эксплуатацию автомобиля при наличии некоторых неисправностей. Штраф составит 500 рублей.
  • Помимо этого будет ужесточена ответственность для водителей в состоянии алкогольного опьянения, которые управляли авто с детьми в салоне. Штраф составит 50 тысяч рублей и лишение прав на срок до 3 лет.

«В проектируемом кодексе усиление ответственности коснется многих действующих сегодня норм КоАП. Например, за повторное управление автомобилем с незаконной тонировкой — сейчас штраф 500 рублей будет 5 тысяч рублей и лишение прав до 3 месяцев», — рассказал «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

К новым видам нарушений по проекту КОАП относятся:

  • Опасное вождение. Штраф 3 тысячи рублей.
  • Систематическое грубое нарушение ПДД, то есть три и более нарушения в течение года. Штраф 10-30 тысяч рублей или лишение прав до 1,5 лет.
  • Мойка автомобиля на газоне. Предупреждение или штраф до 3 тысяч рублей.
  • Сброс мусора из автомобиля. Штраф 2-3 тысячи рублей.

Ранее URA.RU уже писало, что Министерство юстиции готовит проект нового КоАП, предусматривающий новые штрафы для водителей. Например, штрафовать за езду без ОСАГО начнут не только инспекторы ГИБДД, но и камеры.

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В России завершается работа над проектом поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), который, скорее всего, вступит в силу в марте 2022 года. Предполагается, что новый закон будет регулировать порядок наступления ответственности, а также виды административных правонарушений, в том числе и в сфере дорожного движения. «В проектируемом кодексе усиление ответственности коснется многих действующих сегодня норм КоАП. Например, за повторное управление автомобилем с незаконной тонировкой — сейчас штраф 500 рублей будет 5 тысяч рублей и лишение прав до 3 месяцев», — рассказал «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев. К новым видам нарушений по проекту КОАП относятся: Ранее URA.RU уже писало, что Министерство юстиции готовит проект нового КоАП, предусматривающий новые штрафы для водителей. Например, штрафовать за езду без ОСАГО начнут не только инспекторы ГИБДД, но и камеры.
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