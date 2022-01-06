После убийства силовика курганский прокурор дал особые указания

После убийства полицейского прокуратура начала массовые проверки соблюдения закона об оружии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Прокурор Курганской области Андрей Назаров после расстрела полицейского в поселке Мишкино выезжал на место ЧП. Прокуратура начала массовые проверки соблюдения закона об оружии. Ранее сообщалось, что нападавший, расстрелявший полицейских, был судим. О проверке URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

«В настоящее время прокуратура области организовала проверки соблюдения требований федерального законодательства об оружии. На место происшествия выезжал прокурор Курганской области Андрей Назаров», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

8 января возле здания отдела полиции в поселке Мишкино был убит сотрудник патрульно-постовой службы — сержант полиции Денис Михалев 1995 г. р. Его коллега — младший сержант полиции с ранением госпитализирован в медицинское учреждение. Ранее судимый 44-летний местный житель расстрелял полицейских из охотничьего ружья. Преступник умер в больнице после полученных при задержании ранений. СУ СК России по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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