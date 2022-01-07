Из-за обильных снегопадов на трассе М5 «Урал» произошел транспортный коллапс. До 21:00 на трассе введены ограничения для пассажирских автобусов, такси и грузовых машин.
«На автодороге М5 продлены временные ограничения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, а также грузовых транспортных средств ориентировочно до 21:00 8 января. Время окончания ограничения движения может быть изменено при улучшении погодных условий», — сообщается в официальном telegram-канале министерства транспорта Челябинской области.
Отмечается, что обильные снегопады продолжаются в Ашинском, Катав-Ивановском, Саткинском, Нязепетровском, Каслинском, Карабашском, Троицком районах. Метель также идет в Миассе, Копейске и Верхнеуральске.
Ранее проезд по трассе был полностью закрыт. В настоящее время погодные условия остаются опасными для автомобилистов. На участке от поворота на Миасс до поворота на Чебаркуль дорога покрыта льдом из-за прошедшего дождя. На трассе сформировалась огромная пробка.
Из-за обильных снегопадов на трассе М5 «Урал» произошел транспортный коллапс. До 21:00 на трассе введены ограничения для пассажирских автобусов, такси и грузовых машин. «На автодороге М5 продлены временные ограничения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, а также грузовых транспортных средств ориентировочно до 21:00 8 января. Время окончания ограничения движения может быть изменено при улучшении погодных условий», — сообщается в официальном telegram-канале министерства транспорта Челябинской области. Отмечается, что обильные снегопады продолжаются в Ашинском, Катав-Ивановском, Саткинском, Нязепетровском, Каслинском, Карабашском, Троицком районах. Метель также идет в Миассе, Копейске и Верхнеуральске. Ранее проезд по трассе был полностью закрыт. В настоящее время погодные условия остаются опасными для автомобилистов. На участке от поворота на Миасс до поворота на Чебаркуль дорога покрыта льдом из-за прошедшего дождя. На трассе сформировалась огромная пробка.