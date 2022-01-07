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Трасса М5 «Урал» встала в пробку из-за снега. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, пробка, трасса м5, дорога
Из-за снега и дождя на трассе М5 «Урал» сформировалась огромная пробка Фото:

Из-за обильных снегопадов на трассе М5 «Урал» произошел транспортный коллапс. До 21:00 на трассе введены ограничения для пассажирских автобусов, такси и грузовых машин.

«На автодороге М5 продлены временные ограничения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, а также грузовых транспортных средств ориентировочно до 21:00 8 января. Время окончания ограничения движения может быть изменено при улучшении погодных условий», — сообщается в официальном telegram-канале министерства транспорта Челябинской области.

Отмечается, что обильные снегопады продолжаются в Ашинском, Катав-Ивановском, Саткинском, Нязепетровском, Каслинском, Карабашском, Троицком районах. Метель также идет в Миассе, Копейске и Верхнеуральске.

Ранее проезд по трассе был полностью закрыт. В настоящее время погодные условия остаются опасными для автомобилистов. На участке от поворота на Миасс до поворота на Чебаркуль дорога покрыта льдом из-за прошедшего дождя. На трассе сформировалась огромная пробка.

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Из-за обильных снегопадов на трассе М5 «Урал» произошел транспортный коллапс. До 21:00 на трассе введены ограничения для пассажирских автобусов, такси и грузовых машин. «На автодороге М5 продлены временные ограничения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, а также грузовых транспортных средств ориентировочно до 21:00 8 января. Время окончания ограничения движения может быть изменено при улучшении погодных условий», — сообщается в официальном telegram-канале министерства транспорта Челябинской области. Отмечается, что обильные снегопады продолжаются в Ашинском, Катав-Ивановском, Саткинском, Нязепетровском, Каслинском, Карабашском, Троицком районах. Метель также идет в Миассе, Копейске и Верхнеуральске. Ранее проезд по трассе был полностью закрыт. В настоящее время погодные условия остаются опасными для автомобилистов. На участке от поворота на Миасс до поворота на Чебаркуль дорога покрыта льдом из-за прошедшего дождя. На трассе сформировалась огромная пробка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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