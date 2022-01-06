Инсайд: курганец расстрелял полицейских из-за сожительницы

Сожительницу нападавшего ранее задержали за пьяную езду Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Курганец, расстрелявший полицейских, мог пойти на этот шаг из-за задержания сожительницы. Женщина пьяной села за руль, ее остановили сотрудники полиции и составили протокол. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры среди силовиков.

«Никаких инцидентов с полицией у нападавшего последнее время не было. Единственный случай, который произошел — сожительницу стрелявшего накануне задержали, когда она управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В ночь нападения мужчина был нетрезв, и вероятно психологически неустойчив. Об этом свидетельствует и тот факт, что при задержании он отстреливался», — рассказали источники.

В пресс-службе СУ СК России по Курганской области URA.RU пояснили, что все обстоятельства произошедшего будут установлены в рамках расследования уголовного дела (ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования убийства полицейского в Курганской области.

8 января около двух часов ночи 44-летний ранее судимый житель поселка Мишкино расстрелял из охотничьего ружья полицейских. Был убит сотрудник патрульно-постовой службы — сержант полиции Денис Михалев 1995 года рождения. Его коллега — младший сержант полиции с ранением госпитализирован.

В региональном управлении Росгвардии URA.RU сообщили, что прибыв на место происшествия, обнаружили автомобиль патрульно-постовой службы и вооруженного ружьем мужчину. Заметив росгвардейцев, стрелок начал пальбу по ним. «На требования правоохранителей прекратить противоправные действия и на произведенный сотрудником Росгвардии предупредительный выстрел злоумышленник не реагировал. При пресечении противоправных действий нападавшего и его задержании он получил ранение, от которого скончался», — рассказали в управлении.

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