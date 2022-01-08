Бастрыкин заинтересовался убийством курганского полицейского

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования убийства курганского полицейского Фото: Официальный сайт Президента РФ

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования убийства полицейского в Курганской области. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области Францишко Б.В. доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ („Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа“)», — указано на сайте СК РФ. Уточняется, что ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

По версии следствия, в ночь на 8 января ранее судимый 44-летний местный житель расстрелял полицейских из охотничьего ружья возле здания отдела полиции в поселке Мишкино. Был убит сотрудник патрульно-постовой службы — сержант полиции Денис Михалев 1995 года рождения. Его коллега — младший сержант полиции с ранением госпитализирован в медицинское учреждение. При пресечении противоправных действий нападавшего и его задержании он был ликвидирован, сообщили источники URA.RU. Прокурор Курганской области Андрей Назаров выезжал на место ЧП. Прокуратура начала массовые проверки соблюдения закона об оружии.

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