В Тюмени девять человек умерли от отравления спиртом

В Тюмени из-за отравления метиловым спиртом погибло девять человек. Следствие уже установило четырех подозреваемых в сбыте некачественного алкоголя.
«В период с 3 января 2022 года в торговых точках, расположенных на улицах Ставропольской и Рижской в городе Тюмени, несколькими лицами была сбыта гражданам нелицензионная спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт) с водочной этикеткой „Родники Сибири“, представляющая опасность для жизни и здоровья потребителей. В результате употребления внутрь указанной жидкости погибли девять человек», — передает ТАСС сообщение регионального управления Следственного комитета.
В ведомстве отметили, что по горячим следам удалось установить четырех подозреваемых в сбыте некачественного алкоголя. Это мужчины 1971, 1993, 1974 и 1987 годов рождения. Им грозит до 10 лет лишения свободы. На данный момент в квартирах подозреваемых проведены обыски. Сотрудники СК проводят необходимые экспертизы.
В Тюмени из-за отравления метиловым спиртом погибло девять человек. Следствие уже установило четырех подозреваемых в сбыте некачественного алкоголя. «В период с 3 января 2022 года в торговых точках, расположенных на улицах Ставропольской и Рижской в городе Тюмени, несколькими лицами была сбыта гражданам нелицензионная спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт) с водочной этикеткой „Родники Сибири“, представляющая опасность для жизни и здоровья потребителей. В результате употребления внутрь указанной жидкости погибли девять человек», — передает ТАСС сообщение регионального управления Следственного комитета. В ведомстве отметили, что по горячим следам удалось установить четырех подозреваемых в сбыте некачественного алкоголя. Это мужчины 1971, 1993, 1974 и 1987 годов рождения. Им грозит до 10 лет лишения свободы. На данный момент в квартирах подозреваемых проведены обыски. Сотрудники СК проводят необходимые экспертизы.