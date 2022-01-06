В Тюмени девять человек умерли от отравления спиртом

В Тюмени девять человек отравились некачественным алкоголем Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Массовые отравления контрафактным алкоголем

В Тюмени из-за отравления метиловым спиртом погибло девять человек. Следствие уже установило четырех подозреваемых в сбыте некачественного алкоголя.

«В период с 3 января 2022 года в торговых точках, расположенных на улицах Ставропольской и Рижской в городе Тюмени, несколькими лицами была сбыта гражданам нелицензионная спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт) с водочной этикеткой „Родники Сибири“, представляющая опасность для жизни и здоровья потребителей. В результате употребления внутрь указанной жидкости погибли девять человек», — передает ТАСС сообщение регионального управления Следственного комитета.

В ведомстве отметили, что по горячим следам удалось установить четырех подозреваемых в сбыте некачественного алкоголя. Это мужчины 1971, 1993, 1974 и 1987 годов рождения. Им грозит до 10 лет лишения свободы. На данный момент в квартирах подозреваемых проведены обыски. Сотрудники СК проводят необходимые экспертизы.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам