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31 декабря 2021

Челябинскому полицейскому главку представят нового генерала. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Скоков уже прибыл в Челябинск Фото:
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

Нового руководителя ГУ МВД по Челябинской области, генерал-лейтенанта полиции Михаила Скокова представят коллективу главка в самое ближайшее время. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Скоков уже прибыл в Челябинск, 9 января видели, как подъезжала генеральская машина к главку. Готовится встреча с личным составом. Уточняется, когда состоится встреча с руководителями других силовых структур и с губернатором Алексеем Текслером», — рассказал источник.

До перевода в Челябинск Скоков руководил МВД Республики Северная Осетия — Алания, а начальником полицейского главка Челябинской области был Андрей Сергеев. Перед Новым годом президент РФ Владимир Путин подписал указ о кадровой рокировке. Сергеева отправили в Северную Осетию, а Скокова в Челябинск.

В пресс-службе челябинского полицейского главка планы нового начальника не комментируют. На официальных сайтах ведомств Челябинской области и Северной Осетии Скоков и Сергеев уже значатся как новые руководители.

Данные про Михаила Скокова внесли на сайт челябинского главка сразу после Нового года
Андрей Сергеев возглавил МВД Северной Осетии
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Нового руководителя ГУ МВД по Челябинской области, генерал-лейтенанта полиции Михаила Скокова представят коллективу главка в самое ближайшее время. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Скоков уже прибыл в Челябинск, 9 января видели, как подъезжала генеральская машина к главку. Готовится встреча с личным составом. Уточняется, когда состоится встреча с руководителями других силовых структур и с губернатором Алексеем Текслером», — рассказал источник. До перевода в Челябинск Скоков руководил МВД Республики Северная Осетия — Алания, а начальником полицейского главка Челябинской области был Андрей Сергеев. Перед Новым годом президент РФ Владимир Путин подписал указ о кадровой рокировке. Сергеева отправили в Северную Осетию, а Скокова в Челябинск. В пресс-службе челябинского полицейского главка планы нового начальника не комментируют. На официальных сайтах ведомств Челябинской области и Северной Осетии Скоков и Сергеев уже значатся как новые руководители.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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