Нового руководителя ГУ МВД по Челябинской области, генерал-лейтенанта полиции Михаила Скокова представят коллективу главка в самое ближайшее время. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Скоков уже прибыл в Челябинск, 9 января видели, как подъезжала генеральская машина к главку. Готовится встреча с личным составом. Уточняется, когда состоится встреча с руководителями других силовых структур и с губернатором Алексеем Текслером», — рассказал источник.
До перевода в Челябинск Скоков руководил МВД Республики Северная Осетия — Алания, а начальником полицейского главка Челябинской области был Андрей Сергеев. Перед Новым годом президент РФ Владимир Путин подписал указ о кадровой рокировке. Сергеева отправили в Северную Осетию, а Скокова в Челябинск.
В пресс-службе челябинского полицейского главка планы нового начальника не комментируют. На официальных сайтах ведомств Челябинской области и Северной Осетии Скоков и Сергеев уже значатся как новые руководители.
Данные про Михаила Скокова внесли на сайт челябинского главка сразу после Нового года
Скрин: официальный сайт ГУ МВД по Челябинской области
Андрей Сергеев возглавил МВД Северной Осетии
Скрин: официальный сайт МВД Республики Северная Осетия — Алания
Нового руководителя ГУ МВД по Челябинской области, генерал-лейтенанта полиции Михаила Скокова представят коллективу главка в самое ближайшее время. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Скоков уже прибыл в Челябинск, 9 января видели, как подъезжала генеральская машина к главку. Готовится встреча с личным составом. Уточняется, когда состоится встреча с руководителями других силовых структур и с губернатором Алексеем Текслером», — рассказал источник. До перевода в Челябинск Скоков руководил МВД Республики Северная Осетия — Алания, а начальником полицейского главка Челябинской области был Андрей Сергеев. Перед Новым годом президент РФ Владимир Путин подписал указ о кадровой рокировке. Сергеева отправили в Северную Осетию, а Скокова в Челябинск. В пресс-службе челябинского полицейского главка планы нового начальника не комментируют. На официальных сайтах ведомств Челябинской области и Северной Осетии Скоков и Сергеев уже значатся как новые руководители.