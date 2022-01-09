Михаил Скоков уже прибыл в Челябинск Фото: пресс-служба МВД Республики Северная Осетия — Алания

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Нового руководителя ГУ МВД по Челябинской области, генерал-лейтенанта полиции Михаила Скокова представят коллективу главка в самое ближайшее время. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Скоков уже прибыл в Челябинск, 9 января видели, как подъезжала генеральская машина к главку. Готовится встреча с личным составом. Уточняется, когда состоится встреча с руководителями других силовых структур и с губернатором Алексеем Текслером», — рассказал источник.

До перевода в Челябинск Скоков руководил МВД Республики Северная Осетия — Алания, а начальником полицейского главка Челябинской области был Андрей Сергеев. Перед Новым годом президент РФ Владимир Путин подписал указ о кадровой рокировке. Сергеева отправили в Северную Осетию, а Скокова в Челябинск.

В пресс-службе челябинского полицейского главка планы нового начальника не комментируют. На официальных сайтах ведомств Челябинской области и Северной Осетии Скоков и Сергеев уже значатся как новые руководители.

Данные про Михаила Скокова внесли на сайт челябинского главка сразу после Нового года Скрин: официальный сайт ГУ МВД по Челябинской области

Андрей Сергеев возглавил МВД Северной Осетии Скрин: официальный сайт МВД Республики Северная Осетия — Алания

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