Начальник челябинского ГУ МВД попрощался с подчиненными

Андрей Сергеев официально сообщил, что уезжает из Челябинска во Владикавказ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Начальник ГУ МВД по Челябинской области, генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев 29 декабря официально попрощался с подчиненными в связи с переводом на аналогичный пост в Республику Северная Осетия — Алания. Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах.

«Генерал простился с личным составом в связи с переводом на новое место службы. Сейчас идет селекторное совещание. Зачитали приказ министра согласно которому Сергеев назначен министром внутренних дел Северной Осетии. Тем же приказом начальником ГУ МВД по Челябинской области переведен из Осетии занимавший пост министра Михаил Скоков», — сообщил инсайдер.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о кадровой рокировке. Сергеев переведен в Северную Осетию, Скоков — в Челябинскую область. Полицейским главком Южного Урала Сергеев управлял чуть больше семи лет. Раньше он руководил аналогичным ведомством в Хабаровском крае. В Челябинск Сергеев приехал в декабре 2014 года. В пресс-службе полицейского главка не комментируют перестановки в ведомстве.

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