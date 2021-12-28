Начальник ГУ МВД по Челябинской области уезжает на Кавказ. Источник

28 декабря 2021 в 19:15 Размер текста - 17 +

Начальник ГУ МВД по Челябинской области, генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев переведен на аналогичную должность в Республику Северная Осетия — Алания. Министр МВД Северной Осетии Михаил Скоков займет место Сергеева в Челябинске. Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах. «Указ о кадровой рокировке подписан. Скоков скоро приедет в Челябинск и его представят коллективу», — рассказал источник. На пост начальника челябинского ГУ МВД Сергеев был назначен 11 сентября 2014 года, ранее он руководил аналогичным ведомством в Хабаровском крае. В Челябинск, к новому месту службы, Сергеев приехал в декабре 2014 года. В последнее время полицейский главк Южного Урала сотрясала целая серия скандалов. В феврале за использование служебных полномочий был задержан начальник отдела полиции «Левобережный» в Магнитогорске. В ОМВД по Кусинскому району проходит проверка по факту избиения задержанных. 8 сентября при получении взятки была задержана начальник отдела дознания отделения полиции «Кременкульское». О том, что Сергеев будет переведен в Северную Осетию, впервые заговорили в сентябре. Скоков уже приезжал в Челябинск, чтобы познакомиться с регионом. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области воздержались от комментариев по поводу перевода Сергеева на Северный Кавказ.