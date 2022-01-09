Россияне смогут получить на детей более 700 тысяч рублей

В 2024 году россияне будут получать более 700 тысяч рублей за второго ребенка Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Индексация материнского капитала по уровню фактической инфляции позволит россиянам получить более 700 тысяч рублей за рождение второго ребенка. Она начнется 1 февраля 2022 года.

«С 1 февраля вступают в силу требования по индексации материнского капитала. За рождение первенца в 2022 году можно получить более 500 тысяч рублей, за рождение второго ребенка — более 665 тысяч рублей. К 2024 году при рождении первого ребенка семьи России смогут получать свыше 544 тысяч рублей, а при рождении второго — более 719 тысяч рублей», — сообщает «Царьград».

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству провести индексацию маткапитала по уровню фактической инфляции. В правительстве также начали рассматривать инициативу о выделении материнского капитала отцам, пишет «Национальная служба новостей». Маткапитал также могут разрешить использовать для расходов на реабилитацию или дорогостоящие процедуры для детей, сообщает телеканал 360.

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