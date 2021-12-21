Президент РФ Владимир Путин изменил правила начисления материнского капитала. Согласно закону, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, с 1 января 2022 года его индексация будет проводиться по фактической инфляции, а не прогнозируемой.
Президент РФ Владимир Путин изменил правила начисления материнского капитала. Согласно закону, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, с 1 января 2022 года его индексация будет проводиться по фактической инфляции, а не прогнозируемой. Новость дополняется