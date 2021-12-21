Путин изменил правила начисления материнского капитала

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Чествование Олимпийской сборной команды России в Кремле. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин подписал закон об изменении порядка индексации материнского капитала Фото:

Президент РФ Владимир Путин изменил правила начисления материнского капитала. Согласно закону, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, с 1 января 2022 года его индексация будет проводиться по фактической инфляции, а не прогнозируемой.

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Президент РФ Владимир Путин изменил правила начисления материнского капитала. Согласно закону, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, с 1 января 2022 года его индексация будет проводиться по фактической инфляции, а не прогнозируемой. Новость дополняется
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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