Вирусолог назвал необычную способность штамма COVID «Омикрон»

«Омикрон» в своей структуре имеет вставку от другого вируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Штамм коронавируса «Омикрон» имеет способность объединяться с другими вариантами COVID-19 при одновременном нахождении в организме пациента, как это случилось с «Дельтой». В разговоре с URA.RU начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов также отметил, что «Омикрон» в своей структуре имеет часть от совершенно другой инфекции.

«„Дельта“ еще месяц назад царствовала почти во всем мире безраздельно. Теперь приходит „Омикрон“, у которого еще большая способность быстрее распространяться. Он начинает вытеснять „Дельту“. Но пока он это делает, безусловно, будут случаи одновременного заражения двумя вариантами одной и того же человека», — сказал Александр Чепурнов.

«Сам „Омикрон“ умудрился выхватить небольшой кусочек вообще другого вируса, предположительного, простудного свойства. Он три буквы выхватил. Это единый кусок, но уже вставка. Если раньше это была мутация, — то есть, одна буква меняется, это изменяет аминокислоту, соответственно, изменяет конфигурацию белка, — но это мутация случайная. А здесь захват фрагмента генома другого вируса. Это то, чем значительно отличается „Омикрон“. Не только обилием мутации, но и тем, что в нем есть вставка», — подчеркнул профессор.

Чепурнов добавил, что факт наличия вставки от другого вируса в «Омикроне» может свидетельствовать о способности этого штамма обмениваться с другими вариантами COVID-19 генетическим материалом. «Если он умудрился от другого вируса оттяпать, то что же ему со своим близкородственным братом не обменяться кусками генетического материала? Очень легко, с биологической точки зрения. Там никаких замков нет против этого», — добавил ученый.

Иммунолог Николай Крючков в беседе с URA.RU отметил, что гибридный штамм «Дельтакрон» должен иметь больше преимуществ, чтобы вытеснить из популяции «Омикрон». «Говорить о каких-то особых свойствах такого гибрида не приходится. Заранее это не понятно. Скорее всего, никаких особых последствий эта линия не даст, потому что она должна иметь значительные эволюционные преимущества перед „Омикроном“», — объяснил он.

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