Иммунолог заявил о бесполезности перчаток против коронавируса

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Избирательный участок по общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию РФ. Курган, резиновые перчатки, нормы гигиены, голосование, шариковая ручка, противоэпидемические меры
Вместо перчаток люди могут использовать санитайзеры Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Использование перчаток в качестве средства индивидуальной защиты против коронавируса является неэффективной мерой. Об этом в разговоре с URA.RU заявил генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Что касается использования перчаток широкими массами людей для профилактики ковида, то с самого начала это было неэффективной мерой. Об этом говорилось еще в 2020 году, весной или летом. Практически с самого начала. Нет доказательств, что перчатки как-то работают с противоэпидемической точки зрения», — сказал Николай Крючков.

Иммунолог отметил, что вместо перчаток достаточно использовать санитайзеры. «Если человек надевает перчатки, значит у него нет другой возможности как-то обеззаразить руки, нет санитайзера. И когда он выходит из общественного транспорта и аккуратно их снимает и выкидывает, чтобы не касаться непокрытыми руками, то это тот же эффект, как от санитайзеров», — рассказал собеседник агентства.

Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с URA.RU напомнил, что коронавирус попадает в организм через слизистую. «Перчатки неэффективны. Первый важный момент это то, что у вируса входные ворота — слизистая, а не травма кожи. Вот для Эболы перчатки важны», — уточнил он.

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Использование перчаток в качестве средства индивидуальной защиты против коронавируса является неэффективной мерой. Об этом в разговоре с URA.RU заявил генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Что касается использования перчаток широкими массами людей для профилактики ковида, то с самого начала это было неэффективной мерой. Об этом говорилось еще в 2020 году, весной или летом. Практически с самого начала. Нет доказательств, что перчатки как-то работают с противоэпидемической точки зрения», — сказал Николай Крючков. Иммунолог отметил, что вместо перчаток достаточно использовать санитайзеры. «Если человек надевает перчатки, значит у него нет другой возможности как-то обеззаразить руки, нет санитайзера. И когда он выходит из общественного транспорта и аккуратно их снимает и выкидывает, чтобы не касаться непокрытыми руками, то это тот же эффект, как от санитайзеров», — рассказал собеседник агентства. Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с URA.RU напомнил, что коронавирус попадает в организм через слизистую. «Перчатки неэффективны. Первый важный момент это то, что у вируса входные ворота — слизистая, а не травма кожи. Вот для Эболы перчатки важны», — уточнил он.
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