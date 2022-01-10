Губернатор, воевавший с антиваксерами, ужесточил систему QR-кодов

Попасть без QR-кода жители Забайкалья смогут только в продуктовые магазины и аптеки Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

В Забайкальском крае с 10 января торговые центры и магазины непродовольственных товаров можно будет посетить только при предъявлении QR-кодов. Об этом сообщил зампред регионального правительства, министр экономического развития региона Александр Бардалеев. В некоторых магазинах QR-код будут проверять на кассе. Указ подписан губернатором Александром Осиповым.

«Теперь при входе в торговый или развлекательный центр человек обязан предъявить QR-код о вакцинации. Иначе он не сможет зайти в помещение. Есть и нововведение для любых непродовольственных магазинов, даже очень маленьких. Там QR-код у клиента будут спрашивать на кассе, при расчете», — цитирует Александра Бардалеева официальный сайт правительства Забайкальского края.

Без справки о вакцинации или перенесенной болезни граждане смогут посещать аптеки и продуктовые магазины. Исключения — продовольственные отделы и аптеки, расположенные на территории торговых центров.

Ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов назвал врагами государства противников вакцинации от COVID-19. До этого глава региона призывал «оцеплять жилые кварталы вместе с Роспотребнадзором и военными» и «вакцинировать всех по спискам» ради повышения темпов вакцинации. Он потребовал от подчиненных придумать методы, как убедить или принудить население к вакцинации.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что россиянам придется адаптироваться к введению QR-кодов. По его словам, это позволит собираться в 2022 году большими компаниями, как это было до пандемии. В Госдуме проходит рассмотрение законопроект о повсеместном введении QR-кодов, инициатива прошла первое чтение. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил доработать документ, чтобы он учитывал все нюансы и жизненные ситуации, передает телеканал 360.

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