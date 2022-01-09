Глава Минздрава заявил о необходимости адаптироваться к QR-кодам

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QR-коды позволят россиянам собираться большими компаниями в 2022 году, уверен Михаил Мурашко Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Россиянам придется адаптироваться к введению сертификатов о вакцинации против коронавируса, это поможет в 2022 году собираться большими компаниями, как это было до пандемии. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ответ на вопрос, будет ли наличие этого документа обязательным условием для таких собраний.

«Чем вас смущает сертификат вакцинации? Время диктует правила поведения. Когда-то не было паспортов, потом они появились. <…> Меняется все. И человек должен уметь адаптироваться», — рассказал Михаил Мурашко в интервью «Российской газете».

QR-коды о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании появились в ряде регионов РФ во время осенней волны пандемии в 2021 году. Без наличия такого документа региональные власти запрещали посещение общественных мест: ресторанов, торговых центров, кинотеатров. В Госдуме проходит рассмотрение законопроект о повсеместном введении таких документов, инициатива прошла первое чтение.

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Россиянам придется адаптироваться к введению сертификатов о вакцинации против коронавируса, это поможет в 2022 году собираться большими компаниями, как это было до пандемии. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ответ на вопрос, будет ли наличие этого документа обязательным условием для таких собраний. «Чем вас смущает сертификат вакцинации? Время диктует правила поведения. Когда-то не было паспортов, потом они появились. <…> Меняется все. И человек должен уметь адаптироваться», — рассказал Михаил Мурашко в интервью «Российской газете». QR-коды о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании появились в ряде регионов РФ во время осенней волны пандемии в 2021 году. Без наличия такого документа региональные власти запрещали посещение общественных мест: ресторанов, торговых центров, кинотеатров. В Госдуме проходит рассмотрение законопроект о повсеместном введении таких документов, инициатива прошла первое чтение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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