В Екатеринбурге эвакуировали две школы. Фото

10 января 2022 в 10:02 Размер текста - 17 +

У эвакуированных школ стоят автомобили полиции Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Полиция экстренно вывела учащихся школ №161 и №65 в Екатеринбурге. Об этом сообщили в социальных сетях. «В Екатеринбурге эвакуируют гимназию №161 и школу №65», — сообщили в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Также информация об эвакуации появилась в Telegram. На фото видно, как школьников колоннами выводят из учебных заведений. На месте находится автомобиль полиции. О причинах эвакуации не сообщается. В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу в разговоре с корреспондентом URA.RU воздержались от комментариев. Дозвониться до представителей школ не удалось. Там не ответили на звонки агентства. Фото: «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте» Фото: «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте» Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Полиция экстренно вывела учащихся школ №161 и №65 в Екатеринбурге. Об этом сообщили в социальных сетях. «В Екатеринбурге эвакуируют гимназию №161 и школу №65», — сообщили в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Также информация об эвакуации появилась в Telegram. На фото видно, как школьников колоннами выводят из учебных заведений. На месте находится автомобиль полиции. О причинах эвакуации не сообщается. В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу в разговоре с корреспондентом URA.RU воздержались от комментариев. Дозвониться до представителей школ не удалось. Там не ответили на звонки агентства.