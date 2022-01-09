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В Екатеринбурге эвакуировали две школы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг в поддержку оппозиции на Пушкинской площади. Москва, мвд, шеврон, митинг, полиция, шеврон мвд, полициейский, шеврон полиция
У эвакуированных школ стоят автомобили полиции Фото:

Полиция экстренно вывела учащихся школ №161 и №65 в Екатеринбурге. Об этом сообщили в социальных сетях.

«В Екатеринбурге эвакуируют гимназию №161 и школу №65», — сообщили в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Также информация об эвакуации появилась в Telegram.

На фото видно, как школьников колоннами выводят из учебных заведений. На месте находится автомобиль полиции. О причинах эвакуации не сообщается.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу в разговоре с корреспондентом URA.RU воздержались от комментариев. Дозвониться до представителей школ не удалось. Там не ответили на звонки агентства.

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Полиция экстренно вывела учащихся школ №161 и №65 в Екатеринбурге. Об этом сообщили в социальных сетях. «В Екатеринбурге эвакуируют гимназию №161 и школу №65», — сообщили в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Также информация об эвакуации появилась в Telegram. На фото видно, как школьников колоннами выводят из учебных заведений. На месте находится автомобиль полиции. О причинах эвакуации не сообщается. В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу в разговоре с корреспондентом URA.RU воздержались от комментариев. Дозвониться до представителей школ не удалось. Там не ответили на звонки агентства.
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