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Пермяков предупредили о резком похолодании

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Виды Перми, зима 2020 г. Пермь., зима, пермь, комсомольский проспект
Резкий перепад температуры предсказывают синоптики Фото:

На предстоящей неделе пермяков ждет краткосрочное похолодание — в ночь на четверг температура воздуха опустится до -24 градусов. Кроме того, синоптики предсказывают в ближайшие дни обильные снегопады.

«По предварительным данным, ночь на четверг ожидается самой холодной на неделе. Вблизи центра антициклона на большей части края похолодает до −19…−24 градусов, при этом по северу температура воздуха ожидается еще на несколько градусов ниже», — говорится на сайте проекта «Метеоролог и я». Синоптики отмечают, что уже днем 13 января ожидается резкое потепление со снегопадом.

В целом на предстоящей неделе в Пермском крае температура воздуха окажется в пределах климатической нормы. Количество осадков в большинстве районов превысит норму в 1,5-2 раза.

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На предстоящей неделе пермяков ждет краткосрочное похолодание — в ночь на четверг температура воздуха опустится до -24 градусов. Кроме того, синоптики предсказывают в ближайшие дни обильные снегопады. «По предварительным данным, ночь на четверг ожидается самой холодной на неделе. Вблизи центра антициклона на большей части края похолодает до −19…−24 градусов, при этом по северу температура воздуха ожидается еще на несколько градусов ниже», — говорится на сайте проекта «Метеоролог и я». Синоптики отмечают, что уже днем 13 января ожидается резкое потепление со снегопадом. В целом на предстоящей неделе в Пермском крае температура воздуха окажется в пределах климатической нормы. Количество осадков в большинстве районов превысит норму в 1,5-2 раза.
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