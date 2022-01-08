Пермяков предупредили о резком похолодании

Резкий перепад температуры предсказывают синоптики Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

На предстоящей неделе пермяков ждет краткосрочное похолодание — в ночь на четверг температура воздуха опустится до -24 градусов. Кроме того, синоптики предсказывают в ближайшие дни обильные снегопады.

«По предварительным данным, ночь на четверг ожидается самой холодной на неделе. Вблизи центра антициклона на большей части края похолодает до −19…−24 градусов, при этом по северу температура воздуха ожидается еще на несколько градусов ниже», — говорится на сайте проекта «Метеоролог и я». Синоптики отмечают, что уже днем 13 января ожидается резкое потепление со снегопадом.

В целом на предстоящей неделе в Пермском крае температура воздуха окажется в пределах климатической нормы. Количество осадков в большинстве районов превысит норму в 1,5-2 раза.