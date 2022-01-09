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Грузовой поезд сошел с рельсов в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожная станция, горка и вокзал. РЖД. Челябинск, цистерна, грузовой поезд, железнодорожный узел
Инцидент произошел ночью на 10 января Фото:

Вагон грузового поезда сошел с рельсов в ночью на 10 января на станции Екатеринбург-Сортировочный. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

«По предварительной информации 10 января 2022 года в 01:00 часов на ст. Екатеринбург-Сортировочный произошел сход первой тележки грузового вагона с каменным углем. В результате схода пострадавших нет», — говорится в релизе ведомства.

В следственном управлении на транспорте СК РФ также добавили, что выясняются обстоятельства происшествия. Следователи ведомства уже проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Получить комментарий в пресс-службе СвЖД на момент публикации новости не удалось.

В Свердловской транспортной прокуратуре также проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В прокуратуре подчеркнули, что в настоящее время ведутся работы по установке вагона на железнодорожные пути, а сам инцидент никак не повлиял на пассажирские перевозки.

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Вагон грузового поезда сошел с рельсов в ночью на 10 января на станции Екатеринбург-Сортировочный. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ. «По предварительной информации 10 января 2022 года в 01:00 часов на ст. Екатеринбург-Сортировочный произошел сход первой тележки грузового вагона с каменным углем. В результате схода пострадавших нет», — говорится в релизе ведомства. В следственном управлении на транспорте СК РФ также добавили, что выясняются обстоятельства происшествия. Следователи ведомства уже проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Получить комментарий в пресс-службе СвЖД на момент публикации новости не удалось. В Свердловской транспортной прокуратуре также проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В прокуратуре подчеркнули, что в настоящее время ведутся работы по установке вагона на железнодорожные пути, а сам инцидент никак не повлиял на пассажирские перевозки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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