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Шесть крещенских купелей будут действовать в Челябинске

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Крещенские купания. Крещение. Челябинск., храм, прорубь, крещенские купания
Проруби для крещенских купаний будут доступны для челябинцев с вечера 18 января Фото:

Шесть крещенских купелей будут оборудованы в Челябинске в 2022 году. Об этом сообщил 10 января на аппаратном совещании вице-мэр Александр Астахов.

«В этом году в Челябинске будут действовать шесть мест купания. Две купели оборудуют на Шершневском водохранилище, две на озере Смолино и еще две — на Первом озере. Горожане смогут посетить их с 18:00 вторника, 18 января и до 15:00 следующего дня», — доложил Астахов главе города Наталье Котовой в ходе совещания, транслировавшегося на youtube-канале мэрии.

В прошлом году на Крещение для челябинцев сделали пять купелей. При этом в связи с пандемией коронавируса власти и медики рекомендовали горожанам воздержаться от купаний.

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Шесть крещенских купелей будут оборудованы в Челябинске в 2022 году. Об этом сообщил 10 января на аппаратном совещании вице-мэр Александр Астахов. «В этом году в Челябинске будут действовать шесть мест купания. Две купели оборудуют на Шершневском водохранилище, две на озере Смолино и еще две — на Первом озере. Горожане смогут посетить их с 18:00 вторника, 18 января и до 15:00 следующего дня», — доложил Астахов главе города Наталье Котовой в ходе совещания, транслировавшегося на youtube-канале мэрии. В прошлом году на Крещение для челябинцев сделали пять купелей. При этом в связи с пандемией коронавируса власти и медики рекомендовали горожанам воздержаться от купаний.
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