Шесть крещенских купелей будут действовать в Челябинске

Проруби для крещенских купаний будут доступны для челябинцев с вечера 18 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Шесть крещенских купелей будут оборудованы в Челябинске в 2022 году. Об этом сообщил 10 января на аппаратном совещании вице-мэр Александр Астахов.

«В этом году в Челябинске будут действовать шесть мест купания. Две купели оборудуют на Шершневском водохранилище, две на озере Смолино и еще две — на Первом озере. Горожане смогут посетить их с 18:00 вторника, 18 января и до 15:00 следующего дня», — доложил Астахов главе города Наталье Котовой в ходе совещания, транслировавшегося на youtube-канале мэрии.

В прошлом году на Крещение для челябинцев сделали пять купелей. При этом в связи с пандемией коронавируса власти и медики рекомендовали горожанам воздержаться от купаний.