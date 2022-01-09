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Свердловскую дипмиссию Азербайджана возглавил консул из Турции

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Генконсульство Азербайджана в Екатеринбурге, флаг азербайджана
До Екатеринбурга Шохрат Мустафаев служил в Анкаре Фото:

Исполняющим обязанности генерального консула Азербайджана в Екатеринбурге стал Шохрат Мустафаев, ранее служивший консулом в Анкаре. Об этом URA.RU сообщили в дипломатической миссии.

«Шохрат Мустафаев в декабре указом президента Азербайджана Ильхама Алиева назначен исполняющим обязанности генконсула в Екатеринбурге. Ранее Мустафаев служил консулом в Турции, а именно в Анкаре», — рассказали в консульстве.

При этом на сайте азербайджанского представительства генконсулом по-прежнему значится Ильгар Искендеров. Как сообщало URA.RU, в конце ноября 2021 года он был отозван с должности, прослужив в Екатеринбурге шесть лет.

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Исполняющим обязанности генерального консула Азербайджана в Екатеринбурге стал Шохрат Мустафаев, ранее служивший консулом в Анкаре. Об этом URA.RU сообщили в дипломатической миссии. «Шохрат Мустафаев в декабре указом президента Азербайджана Ильхама Алиева назначен исполняющим обязанности генконсула в Екатеринбурге. Ранее Мустафаев служил консулом в Турции, а именно в Анкаре», — рассказали в консульстве. При этом на сайте азербайджанского представительства генконсулом по-прежнему значится Ильгар Искендеров. Как сообщало URA.RU, в конце ноября 2021 года он был отозван с должности, прослужив в Екатеринбурге шесть лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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