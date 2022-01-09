Свердловскую дипмиссию Азербайджана возглавил консул из Турции

Исполняющим обязанности генерального консула Азербайджана в Екатеринбурге стал Шохрат Мустафаев, ранее служивший консулом в Анкаре. Об этом URA.RU сообщили в дипломатической миссии.
«Шохрат Мустафаев в декабре указом президента Азербайджана Ильхама Алиева назначен исполняющим обязанности генконсула в Екатеринбурге. Ранее Мустафаев служил консулом в Турции, а именно в Анкаре», — рассказали в консульстве.
При этом на сайте азербайджанского представительства генконсулом по-прежнему значится Ильгар Искендеров. Как сообщало URA.RU, в конце ноября 2021 года он был отозван с должности, прослужив в Екатеринбурге шесть лет.
Исполняющим обязанности генерального консула Азербайджана в Екатеринбурге стал Шохрат Мустафаев, ранее служивший консулом в Анкаре. Об этом URA.RU сообщили в дипломатической миссии. «Шохрат Мустафаев в декабре указом президента Азербайджана Ильхама Алиева назначен исполняющим обязанности генконсула в Екатеринбурге. Ранее Мустафаев служил консулом в Турции, а именно в Анкаре», — рассказали в консульстве. При этом на сайте азербайджанского представительства генконсулом по-прежнему значится Ильгар Искендеров. Как сообщало URA.RU, в конце ноября 2021 года он был отозван с должности, прослужив в Екатеринбурге шесть лет.