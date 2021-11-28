28 ноября 2021
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26 ноября 2021

Генконсула Азербайджана в Екатеринбурге сняли с должности

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония открытия концертного сезона в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Екатеринбург, искендеров ильгар
Ильгар Искендеров отозван решением президента Азербайджана Фото:

Генеральный консул Азербайджана в Екатеринбурге Ильгар Искендеров отозван с должности. Такое решение принял президент республики Ильхам Алиев, соответствующий документ опубликован на его сайте.

«Отозвать Ильгара Искендерова с должности генерального консула Азербайджанской Республики в Екатеринбурге», — говорится в распоряжении президента Алиева. Оперативно дозвониться до генконсульства URA.RU не удалось, телефон офиса дипмиссии оказался недоступен.

Искендеров возглавил генконсульство в Екатеринбурге в 2016 году. До этого он более пяти лет работал в статусе вице-консула. Его предшественника Султана Гасымова перевели с Урала в Санкт-Петербург. Вместе Искендеров и Гасымов участвовали в разрешении крупного национального конфликта в поселке Сагра. Летом 2011 года там произошло вооруженное столкновение между приезжими и местными жителями, что позже превратилось в скандал федерального масштаба.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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