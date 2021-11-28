Генконсула Азербайджана в Екатеринбурге сняли с должности

Ильгар Искендеров отозван решением президента Азербайджана Фото: Анна Майорова © URA.RU

Генеральный консул Азербайджана в Екатеринбурге Ильгар Искендеров отозван с должности. Такое решение принял президент республики Ильхам Алиев, соответствующий документ опубликован на его сайте.

«Отозвать Ильгара Искендерова с должности генерального консула Азербайджанской Республики в Екатеринбурге», — говорится в распоряжении президента Алиева. Оперативно дозвониться до генконсульства URA.RU не удалось, телефон офиса дипмиссии оказался недоступен.

Искендеров возглавил генконсульство в Екатеринбурге в 2016 году. До этого он более пяти лет работал в статусе вице-консула. Его предшественника Султана Гасымова перевели с Урала в Санкт-Петербург. Вместе Искендеров и Гасымов участвовали в разрешении крупного национального конфликта в поселке Сагра. Летом 2011 года там произошло вооруженное столкновение между приезжими и местными жителями, что позже превратилось в скандал федерального масштаба.