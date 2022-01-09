Глава Советского района нашел замену себе в кресле вице-мэра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Советского района Евгений Буренков начал обновление команды. На должность своего заместителя он назначил мэра поселка Алябьевский — Юлию Кочурову. Об этом градоначальник написал у себя в Instagram.

«Юлия Анатольевна с 2018 года возглавляла органы местного самоуправления сельского поселения Алябьевский. За время совместной работы в системе местного самоуправления Советского района у меня было достаточно возможностей убедиться в том, что она грамотный, ответственный и принципиальный руководитель, опытный организатор, имеющий свежий взгляд и креативный подход во многих делах, а также грамотно расставляющий приоритеты в работе и умеющий эффективно распоряжаться имеющимися ресурсами», — написал Буренков.

Кочурова в новой должности займется выполнением обязанностей, которые до назначения на должность главы Советского района выполнял сам Буренков. В ее функционал будет входить обеспечение деятельности районной администрации, она ответственна за кадровую политику, взаимодействие со СМИ и некоммерческим сектором.

Ранее URA.RU сообщало, что новый глава Советского района был избран в ноябре 2021 года. Прежний градоначальник Игорь Набатов не стал принимать участия в конкурсе на эту роль.

Юлия Кочурова являлась депутатом думы Советского района Фото: читатель URA.RU

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