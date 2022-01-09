В Челябинске загорелся цех по производству матрасов

Из горящего цеха эвакуировали людей (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Металлургическом районе Челябинска 10 января загорелся цех по производству матрасов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по региону, отметив, что одной из пострадавших понадобилась помощь медиков.

«На улице Хлебзаводская, 15 горит цех по производству матрасов. Площадь пожара в здании цеха составила 40 квадратных метров. Было эвакуировано 20 человек. Одну женщину спасли пожарные и ей оказывают помощь прибывшие медики», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Известно, что пострадавшая женщина отравилась угарным газом. На месте пожара работают силы пожаротушения 3-го отряда.