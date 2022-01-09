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В Челябинске загорелся цех по производству матрасов

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, мчс, дым, пожарный, пожар, огонь, огнеборец
Из горящего цеха эвакуировали людей (фото из архива) Фото:

В Металлургическом районе Челябинска 10 января загорелся цех по производству матрасов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по региону, отметив, что одной из пострадавших понадобилась помощь медиков.

«На улице Хлебзаводская, 15 горит цех по производству матрасов. Площадь пожара в здании цеха составила 40 квадратных метров. Было эвакуировано 20 человек. Одну женщину спасли пожарные и ей оказывают помощь прибывшие медики», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Известно, что пострадавшая женщина отравилась угарным газом. На месте пожара работают силы пожаротушения 3-го отряда.

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В Металлургическом районе Челябинска 10 января загорелся цех по производству матрасов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по региону, отметив, что одной из пострадавших понадобилась помощь медиков. «На улице Хлебзаводская, 15 горит цех по производству матрасов. Площадь пожара в здании цеха составила 40 квадратных метров. Было эвакуировано 20 человек. Одну женщину спасли пожарные и ей оказывают помощь прибывшие медики», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Известно, что пострадавшая женщина отравилась угарным газом. На месте пожара работают силы пожаротушения 3-го отряда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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