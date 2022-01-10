В ПФР напомнили об условиях выхода на пенсию в 2022 году

Получить страховую пенсию в 2022 году смогут мужчины старше 61 года и женщины старше 56 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Страховую пенсию в 2022 году получат мужчины и женщины 1960 и 1965 годов рождения соответственно. Об этом напомнил Пенсионный фонд РФ. При этом страховой стаж у пенсионера должен быть не менее 13 лет.

«Условия назначения страховой пенсии в 2022 году. [Для мужчин] 61 год 6 месяцев, год рождения: 1960 (второе полугодие). [Для женщин] 56 лет и 6 месяцев. Год рождения: 1965 (2 полугодие). Страховой страж не менее: 13 лет. Пенсионные коэффициенты: 23,4», — сообщается в официальном telegram-канале ПФР.

На официальном сайте ведомства напомнили, что пенсионный возраст в России постепенно повышается. К 2028 году он достигнет уровня 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Переходный период длится с 2018 года. Тогда возраст выхода на пенсию составлял 55 лет для женщин и 60 лет — для мужчин.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, который с 1 января 2022 года повышает размер страховой пенсии и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Так, в среднем пожилые люди будут получать свыше 17 000 рублей в месяц. Фиксированная выплата к страховой пенсии составит 6 401 рубль. Эта сумма учитывает индексацию, передает «Национальная служба новостей».

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